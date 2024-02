32GB DDR4-RAM werden euch hier fast geschenkt: So günstig bekommt ihr jetzt neuen Arbeitsspeicher!

Dieser DDR4-RAM ist außerordentlich stark und lohnt sich immer noch für ein Gaming-System. Nutzt jetzt das tolle Amazon-Angebot.

Die DDR4-RAM-Technologie ist beim Gaming nach wie vor recht präsent und vollkommen ausreichend. Zwar ist ein DDR5-RAM natürlich von der Leistung her überlegen, aber gibt euch kaum Pluspunkte beim Gaming, weshalb ihr in dieser Hinsicht deutlich sparen könnt, wenn ihr euch für den Vorgänger entscheidet. Spart jetzt 36% und bezahlt nur 69,99€ statt 109,99€. Zuzüglich könnt aktuell einen Coupon von 8€ aktivieren, um noch mehr zu sparen. Das wäre ein Gesamtpreis von nur 61,99€.

DDR4-RAM ist noch lange nicht ausgestorben

Neuerdings habe ich einen Artikel über die zukünftige Aussicht der DDR6-RAM-Technologie gelesen. Dabei musste ich schmunzeln, da selbst die DDR5-RAM-Technologie für einen Einsatz im Gaming-Bereich eher kaum Pluspunkte liefert. Eher im Bereich der Entwicklung oder allgemein Content-Erstellung. Angesichts dessen macht ihr bei dem Kauf von einem DDR4-RAM-Kit nichts verkehrt.

Das Crucial Pro Kit ist mit einer Geschwindigkeit von 3200MHz durchaus kompetent genug, um Anwendungen, Content-Aufgaben oder aktuelle Spiele zu bewältigen. Dank einer Kapazität von 32GB in einem Dual-Channel-Kit bietet dieser RAM genug Speicherplatz für multitaskingfähige Anwendungen und sogar allerlei Gaming-Blockbuster in der Zukunft. Viele Leute haben sogar noch 16GB in ihren Systemen verbaut und kommen auch selbst damit aktuell noch klar, obwohl 32GB heutzutage einfach eine sichere Entscheidung ist.

Der Intel XMP 2.0 Support ermöglicht es euch, die Speichertaktraten und Timings einfach zu optimieren, um die maximale Leistung aus eurem RAM herauszuholen. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr den Arbeitsspeicher auf die gewünschte Geschwindigkeit einstellen und von einer verbesserten Systemleistung profitieren.

Pro 32GB RAM (Viel Speicher)

Intel XMP 2.o Support

3200MHz

Zukunftssicher für etliche Jahre im Gaming-Bereich Contra Für Projekte oder Content-Erstellung ist die DDR5-Technologie eindeutig besser

