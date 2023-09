Wenn ihr alte Geräte, Smartphones oder Konsolen noch zu Geld machen wollt, führt derzeit kein Weg an eBay vorbei. Dort ist Verkaufen nicht nur sicher, sondern auch noch kostenlos!

Mit dem iPhone 15 Release droht vielen Smartphones wieder ein trauriges Schicksal: ein Leben in einer dunklen Schublade. Das muss aber nicht sein! Bei eBay könnt ihr euren alten Geräten ein neues Leben schenken und das komplett kostenlos. Ja, wirklich, es gibt keine Gebühren, keine versteckte Kosten, nichts – ihr bekommt 100 % des Verkaufspreises selbst.

Möchtet ihr eure alten Handys auf eBay verkaufen? Jetzt ist die perfekte Gelegenheit dafür!

Schätzungen zufolge verstauben in deutschen Schubladen über 200 Millionen alte und ungenutzte Handys. Natürlich sollten viele davon ordnungsgemäß entsorgt werden, aber unter ihnen befinden sich auch zahlreiche Smartphones, die noch zu Geld gemacht werden können.

Falls ihr gerade an eure eigene Sammlung von alten iPhones zu Hause denkt, dann aufgepasst: Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, um eure betagten Geräte gewinnbringend zu verkaufen!

Vor Kurzem hat Apple das iPhone 15 vorgestellt. Wenn Millionen neuer iPhones in deutschen Haushalten eintreffen, werden die Angebote auf Kleinanzeigen und eBay in Scharen eintrudeln. Das bedeutet, dass das Angebot an gebrauchten Geräten besonders groß sein wird und die erzielbaren Preise voraussichtlich sinken werden.

Nutzt daher jetzt die Gelegenheit und verkauft euer altes iPhone gewinnbringend auf eBay – und das auch noch völlig kostenlos. Es gibt keine Gebühren für die Anzeige und natürlich auch keine Verkaufsprovision für eBay.

