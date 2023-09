Aus FIFA wird EA Sports FC 24: Der neueste Ableger der besten Fußballsimulation kommt nicht nur mit einem anderen Namen, sondern auch einigen spannenden Neuerungen daher.

Es ist Ende September, das bedeutet: Es wird wieder Zeit für ein neues FIFA! Aber Moment, da war ja was – EAs Genre-Primus heißt ab diesem Jahr EA Sports FC 24! Wenn ihr direkt noch vor dem Release am 29. September bei Saturn bestellt, bekommt ihr unter anderem exklusive Vorbesteller-Boni und spart euch obendrein die Versandkosten!

Mit einer neuen Version gibt es natürlich wieder einiges an Verbesserungen und neuen Features. Die Engine wurde gehörig aufpoliert und auch gewisse Stars haben spezielle Dribblings und Bewegungen, für die sie bekannt sind, spendiert bekommen.

Ultimate Team Fans können sich ab sofort auch mit Fußballerinnen Rabonas um die Ohren schießen, was für noch mehr Möglichkeiten in der Kader-Planung sorgt. Wenn ihr vorhabt, in den Sammelkarten-Modus einzusteigen, lohnt es sich besonders, jetzt zu bestellen. Unter anderem gibt es ein bei MediaMarkt und Saturn exklusives Trikot sowie Deko Items für euer Team.

Diese Boni erwarten euch als Vorbesteller:

EA Sports FC 24 Standard Edition (Hauptspiel)

Exklusiv bei MediaMarkt und Saturn : Ingame Trikot für Ultimate Team

: Ingame Deko Items für Ultimate Team Zwei Haaland-Leihprofi-Items

Zwei Ambassador-Leihprofiwahl-Items

Freigeschalteter Spielstil-Platz in Clubs

Zusätzliche Persönlichkeitspunkte in der Spieler*innenkarriere

5-Sterne-Coach kann in der Managerkarriere verpflichtet werden

Ultimate Team: Companion und Web App startet schon sehr bald

Mit eurem Ultimative Team könnt ihr bereits am 20. September loslegen. Da startet nämlich die Web App; die Companion App für Android und iOS startet einen Tag später. Mehr Infos zum Thema findet ihr bei diesem Artikel der Kollegen der MeinMMO-Redaktion:

