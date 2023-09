Das iPhone 15 könnt ihr euch schon jetzt mit Vertrag für nur 1€ sichern

Bei Vodafone könnt ihr schon jetzt das neue iPhone 15 zusammen mit einem 5G-Vertrag und 50 oder sogar 60GB Daten für nur 1€ vorbestellen.

Das neue iPhone 15 erscheint am 22. September. Die Vorbestellungen für das Apple-Handy laufen schon und bei Vodafone findet ihr jetzt zwei richtig starke Tarife, bei denen ihr das Smartphone für nur 1€ bekommt.

iPhone 15 mit Vertrag für nur 1€

Tatsächlich bietet Vodafone den Vertrag in zwei verschiedenen Ausführungen an. Je nachdem, ob ihr unter oder über 28 Jahre alt seid, ändert sich das Paket und der Preis. Das Handy steht in den Farben Schwarz, Pink, Gelb, Grün und Blau zur Verfügung und kommt in der Variante mit 128GB internem Speicher.

Der Grundtarif ist dabei immer der GigaMobil M mit 50GB Datenvolumen bei bis zu 500 Mbit/s für 79,99€ monatlich. Der ist folgendermaßen aufgebaut:

Tarifkosten über 24 Monate: 1.919,76€ (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1€ (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 1.920,76€

Rechnerischer Preis pro Monat: 80,03€ monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 949€ fürs Smartphone) = 40,49 € monatlich

Schnappt euch jetzt das neue iPhone für nur 1€!

Wenn ihr noch unter 28 seid, könnt ihr aber auch den Tarif GigaMobil Young M buchen. Dieser bietet 60GB Datenvolumen bei ebenfalls 500 Mbit/s, kostet aber nur 58,99€ im Monat. So setzt sich der Gesamtpreis zusammen:

Tarifkosten über 24 Monate: 1.455,75€ (39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1€ (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.456,75€

Rechnerischer Preis pro Monat: 60,70€ monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 949 € fürs Smartphone) = 21,16€ monatlich

So oder so bekommt ihr das iPhone 15 für einmalig 1€ und könnt euch schon in Kürze über euer neues Apple-Handy freuen!

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Wir stellen jeden Tag aktuelle Schnäppchen und Rabatte ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!