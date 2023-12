EA FC 24: Mit den neuen Upgrades-SBCs könnt ihr nur noch heute starke Spieler bekommen – Wir zeigen wie

Das Pack liegt laut futbin preislich mit rund 23.000 Münzen sogar unter dem 10x 83+Upgrade. Es bietet sich aufgrund der Anforderungen aber an, dieses als Letztes in der Reihenfolge abzuschließen, da ihr nun die übrigen 83er-Karten aus der zweiten Runde 10x 83 für diese SBC verwenden könnt.

Wenn ihr nicht das Glück hattet, einen TOTW aus der vorherigen Spielerwahl zu bekommen oder selbst noch einen solchen Spieler im Verein habt, müsst ihr ein paar Münzen in die Hand nehmen und in eine Inform-Karte investieren.

Weiter geht es mit dem stärkeren Upgrade-Pack, was ihr zweimal wiederholen könnt. In diesem Pack befinden sich zehn Spieler, die mindestens ein Rating von 83 oder höher haben. Ihr bekommt im schlechtesten Fall also mindestens einen Wert von 10.000 Münzen (wenn ein 83er 1.000 Münzen kostet) zurück.

