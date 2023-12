EA FC 24 kündigt neues UCL-Event mit starken Heroes an – Alle Leaks, Infos und Start in der Übersicht

In EA FC 24 werden am morgigen Freitagabend (15. Dezember) um 19:00 Uhr die neuen UEFA-Champions-League-Heroes (UCL-Heroes) den Packs in Ultimate Team hinzugefügt werden. Wir haben alle Infos und bisherigen Leaks für euch auf einen Blick.

Die neuen Ladebildschirme und erste Leaks kündigen ein neues Event mit vielen, weiteren starken Spezial-Karten mit Champions-League-Bezug an.

Was sind die UEFA Champions League Heroes? Heroes sind in erster Linie ehemalige, erfolgreiche Spielerinnen und Spieler, die durch starke Leistungen während ihrer Karriere zu überzeugen wussten.

Die neuen UCL-Heroes wurden lange vor dem offiziellen Release angekündigt, denn sie waren Teil einer besonderen Vorbesteller-Aktion. Mit den UCL-Versionen feiert EA Sports die starken Leistungen aller neu hinzugefügten Hero-Karten auf internationaler Bühne.

Unter den neuen Karten befinden sich OP-Spieler wie Sneijder, Tévez oder Ramires.

Nachdem vor 2 Wochen die garantierten UCL-Hero-Packs an viele Vorbesteller verteilt worden sind, werden diese besonderen Karten morgen in ihrer Gesamtheit in den Playerpool mit aufgenommen. So kündigen es die neuen Ladebildschirme an.

Wann erscheinen die UCL-Heroes? Zudem kann man den neuen Loading Screens den genauen Startzeitpunkt entnehmen, wann die Karten den Packs hinzugefügt werden. Ab 19.00 Uhr am 15. Dezember dürften alle UCL-Heroes aus den Packs zu ziehen sein.

Bereits Anfang der Woche hatten wir darüber berichtet, dass die besonderen Versionen im Doppelpack mit einem neuen Event erscheinen könnten. Dies ist nun bestätigt.

UCL-Heroes kommen mit dem Team der Gruppenphase im Gepäck

Welches Event erscheint mit den neuen UCL-Heroes? Wie es die neuen Ladebildschirme ankündigen, wird an diesem Freitag außerdem das Team of the Groupstage (TOTGS) veröffentlicht.

Das TOTGS ist eine feste Institution und gehört schon seit Jahren zu den regelmäßig stattfindenden Events. Bei diesem Event stehen die Spieler im Mittelpunkt, die im Laufe der Gruppenphase der großen europäischen, internationalen Wettbewerbe konstant starke Leistungen lieferten. Dazu zählen folgende Turniere:

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Passend dazu haben wir zu dem Road-to-the-Knockouts-Event (RTTK), mit seinen vielen dynamischen Spezialkarten, einen RTTK-Tracker erstellt, der euch alle Upgrades und Fortschritte anzeigt.

Alle bisherigen Leaks zum Team-of-the-Groupstage

Woher stammen die Leaks? Wir haben uns an den Leaks von FutSheriff (auf Twitter / X) orientiert. Dieser ist dafür bekannt, dass er bestens über potenzielle, noch unveröffentlichte Karten informiert ist. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass Leaks keine Garantie dafür geben, dass die Karten auch letztendlich im Spiel erscheinen werden.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte bis nach ganz unten scrollen, denn dort seht ihr, was euch während der neuen Promo noch erwartet bzw. erwarten könnte.

Alle geleakten Spieler

Mbappé (PSG)

Kane (FC Bayern als SBC oder Objective)

Musiala (FC Bayern)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Griezmann (Atlético Madrid)

Cancelo (FC Barcelona)

Bellingham (Real Madrid)

Julián Álvarez (Manchester City)

Foden (Manchester City)

Freigang (Eintracht Frankfurt)

Chawinga (PSG)

Eriksson (FC Bayern)

Duffour (Paris FC)

Luis Alberto (Latium Rom als SBC oder Objective)

Hummels (Borussia Dortmund)

Morata (Atlético Madrid)

Pope (Newcastle United)

Brais Méndez (Real Sociedad)

Çalhanoğlu (Inter Mailand)

Rafael Leão (AC Mailand)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Taremi (FC Porto)

Clauss (Olympique Marseille)

Grifo (SC Freiburg)

Boniface (Bayer Leverkusen)

Gravenberch (FC Liverpool)

Orban (KAA Gent)

Ranieri (AC Florenz)

Was könnte euch sonst noch während des TOTGSs erwarten? Ein weiterer Leak kündigt zudem neue thematische Shop-Packs an, in denen ihr garantierte TOTGS-Spieler ziehen könnt und die eine bestimmte Anzahl an Spielern mit einem Mindestrating beinhalten sollen. So soll es zum Beispiel ein Pack mit 62 Spielern mit einem Mindestrating von 80 und 3 garantierten Spielern mit 87 oder höher geben. (so Futsheriff via X/ ehemals Twitter)

Wir rechnen außerdem mit neuen Evolutions, thematischen Spieler- und Upgrade-SBCs, sowie einem neuen Cup für erspielbare Packs und/oder Spieler, der euch spätestens am Sonntag im Freundschaftsspielmodus zur Verfügung stehen dürfte.

Zudem dürfte mindestens ein neuer TOTGS-Spieler als Objective auftauchen, sodass ihr diesen durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben freischalten könnt. Denkbar sind auch ein oder mehrere Flashback-SBCs, die ehemalige internationale Stars mit einem starken Upgrade noch einmal hochleben lassen.

Erst am vergangenen Freitag feierte ein ganz neues Event seine Premiere. Die Dynasties stellen die wohl berühmtesten und erfolgreichsten Fußball-Familien der Vergangenheit und Gegenwart vor.