EA FC 24 TOTW 7: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Haaland und Kane

Für EA FC 24 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 7 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Gute Chancen haben Kane, Bellingham und Haaland.

Das ist das Team of the Week: Mittwochs ist es in EA FC 24 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten. Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 7 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 7 in EA FC 24 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TW: Baumann (TSG Hoffenheim)

Verteidiger

LAV: Cambiaso (Juventus Turin)

IV: Pinnock (Brentford)

IV: Medina (RC Lens)

Mittelfeldspieler

ZM: Szoboszlai (Liverpool FC)

ZM: Wijnaldum (Ettifaq FC)

ZOM: Bellingham (Real Madrid)

Stürmer

ST: Nketiah (Arsenal FC)

ST: Haaland (Manchester City)

ST: Kane (FC Bayern München)

TOTW 7 Ersatzbank:

TW: Muslera (Galatasaray Istanbul)

IV: Buongiorno (AS Rom)

RV: Hollingshead (Los Angeles FC)

IV: Veljkovic (Werder Bremen)

ZM: Brouwers (SC Heerenveen)

ZM: Zaire-Emery (PSG)

ZOM: Simons (RB Leipzig)

RF: Dreyer (RSC Anderlecht)

ZOM: Isco (Real Betis)

ST: Dzeko (Fenerbahce Istanbul)

ST: Pavoletti (Cagliari)

ST: Fornaroli (Melbourne Victory)

Starke Kandidaten für das TOTW 7 in EA Sports FC 24

Jude Bellingham spielte im El Clásico eine entscheidende Rolle und sorgte mit seinen beiden Toren dafür, dass Real Madrid das Duell gegen den FC Barcelona für sich entscheiden konnte. Der Endstand war dank Bellingham 2:1 und der Engländer kann sich große Hoffnungen auf einen Platz im TOTW 7 machen.

Erling Haaland zeigte eine herausragende Leistung beim Manchester Derby und könnte sich mit seinen zwei Toren eine Inform-Karte verdient haben. Wir bleiben gespannt.

Harry Kane konnte beim sensationellen 8:0 Sieg der Bayern gegen Darmstadt drei Tore erzielen und traf sogar mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte. Eine TOTW-Karte dürfte dem Stürmer sicher sein.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr aus jeder Großchance auch ein Tor machen könnt, dann schaut doch mal hier rein:

