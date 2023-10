Für EA FC 24 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 3 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Gute Chancen haben Bellingham und Ødegaard.

Das ist das Team of the Week: Mittwochs ist es in EA FC 24 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten. Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 3 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 3 in EA FC 24 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TH: Diaw (Clermont Foot 63)

Verteidiger

LAV: Grimaldo (Bayer Leverkusen)

IV: Koulibaly (Al Hilal)

RV: Ryerson (Borussia Dortmund)

Mittelfeldspieler

ZM: Ødegaard (Arsenal FC)

ZOM: Bellingham (Real Madrid)

Stürmer

LF: Rafael Leao (AC Mailand)

RF: Di Maria (Benfica Lissabon)

LF: Kvaratskhelia (SSC Neapel)

ST: Kundananji (Madrid CFF)

ST: Martinez (Inter Mailand)

TOTW 3 Ersatzbank:

TH: Jörgensen (Villareal)

IV: Andersen (Crystal Palace)

IV: Sykes (Royale Union Saint-Gilloise)

ZM: Zubimendi (Real Sociedad)

ZOM: Akliouche (Monaco)

RF: Orsolini (Bologna)

ZOM: Szymanski (Fenerbahce Istanbul)

LF: Tello (Al Fateh)

ST: Adams (Montpellier)

ST: Suarez (UD ALmeria)

ST: Watkins (Aston Villa)

ST: Karczewska (Bayer Leverkusen)

Starke Kandidaten für das TOTW 3 in EA Sports FC 24

Diese starken Spieler könnten es schaffen:

Jude Bellingham: 3:0 gewann Real Madrid gegen Girona und Bellingham zeigte eine starke Performance, schoss ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. Ein Platz im TOTW 3 scheint damit wahrscheinlich zu sein.

Martin Ødegaard: Der Norweger machte ein herausragendes Spiel bei Arsenals 4:0 Erfolg gegen Bournemouth. Ein Tor sowie eine Flanke konnte er beim Abpfiff verzeichnen und eignet sich damit perfekt für einen Platz im nächsten Team of the Week.

Lautaro Martinez: Alle 4 Tore des Spiels Inter Mailand gegen Salernitana gingen auf die Kappe von Martinez. Sollte er nicht im TOTW 3 landen, wäre das äußerst ungewöhnlich.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 3? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr euch aktuell eine starke Karte sichern wollt, dann schaut euch doch mal die neue RTTK-Karte (Road to the Knockouts) von Giovanni Reyna an:

So einfach bekommt ihr die neue, starke Reyna-Karte ganz ohne Münzen