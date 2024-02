EA FC 24: Mit einem Trick startet ihr mit vielen XP in die neue Season, außer ihr wart voreilig

Mehr zu EA FC 24 findet ihr hier: Die internationalen Fußball-Wettbewerbe sind in die K.o.-Phase gestartet. Schaut euch an, wie sich ihre “Road-to-the-Final-Karten” verbessern können.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Trick in der Vergangenheit schon öfters funktioniert hat. Eine 100%ige Garantie können wir euch aber nicht geben.

Wenn ihr euch dann zum Start der neuen Season auf eurer Konsole einloggt, erhaltet ihr alle erspielten Packs, Münzen, etc. zusammen mit den Erfahrungspunkten. So schaltet ihr bereits die ersten Level frei.

So funktioniert die Methode: Wenn ihr eine der oben genannten Aufgaben noch nicht vollständig abgeschlossen habt, dann könnt ihr die Belohnungs-XP in die neue Season übertragen. So startet ihr quasi mit einem kleinen Boost.

Der Season Pass in EA FC 24 mit den dazugehörigen Objectives, über die ihr z.B. Stadion-Items, Spieler und Packs freispielen könnt, zählen schon lange zum festen Inventar von Ultimate Team. Jetzt gibt es sogar eine Möglichkeit, noch schneller an die begehrten Belohnungen zu kommen. Wir zeigen euch, wie ihr euch mit einer einfachen Methode einen Vorteil für die neue Season verschafft.

