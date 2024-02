Anfang der Woche haben wir über einen Vorfall von einem ehemaligen FIFA-Profi berichtet. Dieser muss tragischerweise seit Ende Januar eine Zwangspause einlegen. Die komplette Story lest ihr hier: Ehemaliger FIFA-Profi will nicht zum Militär, lieber EA FC 24 spielen: Nun muss er ins Gefängnis

Das neue Feature erfreute sich in EA FC 24 großer Beliebtheit. Wöchentlich ergeben sich neue Wege, seine eigenen Stars mit den Upgrades der Evolutions zu erschaffen. So wird es aller Voraussicht nach auch während Future Stars aktiv sein.

Wir weisen an der Stelle nochmal daraufhin, dass die Leaks keinen absoluten Geltungsanspruch haben. Wie und wann die Karten im Spiel erscheinen, bleibt bis zum Erscheinen des Events offen. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nicht öffnen. Hier haben wir alle Icons und sonstigen Spieler verpackt, die während Future Stars erscheinen könnten.

Welche Spieler sind bisher bekannt? Die bekanntesten Leaker haben in den letzten Tagen schon fleißig Informationen publik gemacht, die die noch unveröffentlichten Spieler zeigen. Wir beziehen uns bei unseren Ausführungen auf die Leaks von FutSheriff . Dieser hat in der Vergangenheit ein gutes Händchen bewiesen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Event? Die Future Stars kehren zurück. Bereits in den letzten Jahren gehörte die Promo zum festen Bestandteil des Eventkalenders. Wie der Name vermuten lässt, werden hier junge Spieler in den Fokus gerückt, die eine große fußballerische Zukunft vor sich haben könnten. Diese werden mit starken Upgrades bedacht, die ihr enormes Potenzial vergegenwärtigen.

In EA FC 24 beginnt morgen ein neues Event. Future Stars dreht sich um junge Spieler mit dem besten Entwicklungspotenzial. Zudem erinnert die Promo an die Anfänge vergangener Weltstars. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos und die neusten Leaks.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to