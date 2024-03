EA FC 24: Zwei wichtige Änderungen machen Spezialkarten wieder spielbar – So funktionieren die Upgrades

Das Team of the Week (TOTW) in EA FC 24 kommt mit zwei starken Neuerungen daher. Die Spezialkarten bekommen seit TOTW 23 nicht nur stärkere Stat-Boots. Ausgewählte Spieler dürfen sich sogar über bis zu zwei zusätzliche, goldene Playstyles freuen.

Was ist das Team of the Week in EA FC 24? Das Team of the Week bringt wöchentlich, basierend auf den Leistungen der echten Fußballprofis, ein Team mit den besten Performern des vergangenen Spieltags. Die Spieler erhalten dann eine der bekannten schwarz-goldenen Spezialkarten mit verbesserten Werten, manche bekamen bisher immerhin einen neuen Playstyle+ mit dazu.

Obwohl das TOTW zu einer der ältesten Institutionen in Ultimate Team gehört, hat es deutlich an Wertschätzung in den letzten Jahren verloren. Die TOTW-Spieler sind eigentlich nur interessant, wenn sie für Squad Building Challenges (SBCs) benötigt werden. Eine Vielzahl besserer Eventkarten, wie zum Beispiel die Stars des FC-Fantasy-Events, haben dem TOTW längst den Rang abgelaufen.

Das könnte sich nun allerdings ändern, denn EA hat in mehrfacher Hinsicht an den Upgrades geschraubt. Das sieht man am besten beim aktuellen TOTW.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

TOTW stark erneuert: heftigere Boosts und zwei Playstyle+

Darum könnte das TOTW wieder interessant werden: Uns ist aufgefallen, dass bei den Upgrades des TOTW jetzt mehr angezogen wird.

Heftigere Stat-Boosts:

EA sich nicht zu schade, gleich zwei Inform-Upgrades auf einmal zu verteilen. Das sieht man zum Beispiel am aktuellen TOTW 24 bei Milan-Star Rafael Leão, der eigentlich ein Upgrade von 86 auf 87 hätte bekommen müssen, jetzt aber sogar eine 88 hat. Noch stärker ist das Upgrade von Juve-Spieler Vlahović, der von einer 83 direkt auf eine 88 springt.

Doppelt so viele Playstyles+:

Zudem erhalten ausgewählte Spieler zusätzlich zu den Verbesserungen ihrer Werte auch noch ein bzw. zwei neue Playstyle+, je nachdem, ob die Basiskarte vor dem Upgrade schon einen goldenen Spielstil besessen hat.

Durch diese Neuerung werden einige Karten mit einem Schlag viel interessanter. Nach 5 Monaten EA FC 24 kann man behaupten, dass manche Playstyles fast noch wichtiger sind als die reinen Werte der Karte, da sie Schüsse, Pässe und das Verteidigen deutlich verstärken. Einige Spielstile können eure Spieler sogar schneller machen.

So wird auch die TOTW-Karte von Union-Berlin-Star und Nationalspieler Robin Gosens mit den goldenen Playstyles „In der Luft“ und „Block“auf einmal zu einer richtigen Abwehrkante. Hinzu kommt das ohnehin schon starke Upgrade seiner Werte von 79 auf 87.

Um herauszufinden, welche Playstyles in EA FC 24 am stärksten sind, schaut euch das Ranking aller Spielstile von einem Profi an.

Welche Spieler bekommen die stärkeren Upgrades? Bisher haben nur die beiden stärksten, sowie die gefeaturten TOTW-Karten (erkennbar an dem Stern über dem Rating) die Upgrades mit zusätzlichen Playstyle+ erhalten.

Da die Saison in EA FC 24 dem dem Höhepunkt entgegengeht, können wir uns vorstellen, dass EA in den kommenden Wochen immer mehr TOTW-Spieler mit den überarbeiten Upgrades versehen wird.

Wir befinden uns zwar erst im März, doch ein bekannter Leaker hat in Kooperation mit weiteren Insidern schon das vermeintliche Design für das Team of the Season (TOTS), das erst im Mai erscheinen wird, enthüllt. Das haben wir zum Anlass genommen, um zu schauen, welche Bundesliga-Stars einen TOTS bekommen könnten.