EA FC 24: Neue Wundertüte gibt euch die Wahl zwischen 3 starken Spielern – Lohnt sich die SBC?

In EA FC 24 ist eine neue SBC erschienen. Schließt ihr sie ab, habt ihr die Chance, euch zwischen 3 Karten mit hohen Ratings zu entscheiden. Wir stellen euch die Anforderungen und den Preis der SBC vor und zeigen euch die bestmöglichen Picks.

Um welche SBC geht’s? Seit einigen Tagen gibt es die 87+-Radioactive,-Ulitmate-Dynasties- oder TOTGS (Team of the Groupstage)-Profiwahl. Wie ihr dem Namen entnehmen könnt, wartet nach Abschluss dieser Squad Building Challenge (SBC) einer Spielerwahl mit Eventkarten aus folgenden Promos auf euch:

Die Spieler, zwischen denen ihr euch entscheidet, haben ein Mindestrating von 87. Dadurch fallen einige schlechtere, billige Karten weg, allerdings nicht alle.

Anforderungen und Preis – Lohnt sich die neue Wundertüte?

Anforderungen: Zum Abschluss der SBC müsst ihr ein Team mit einer Gesamtwertung von 86 eintauschen.

Preis: Grade jetzt, kurz vor dem Start des TOTY sind die Preise für highrated Karten sehr überschaubar. Die günstigsten 86er bekommt ihr grade für 8.000 Münzen. Denkt daran, dass ihr für ein Team mit einem 86er-Rating nur neun 86er-Spieler braucht und die Mannschaft mit zwei 85er-Karten auffüllen könnt. Die günstigsten 85er gibt es aktuell für 4.2000 Münzen.

In der Summe beläuft sich der Preis der SBC also auf rund 80.000 Münzen. Wenn ihr auf die Spieler blickt, die ihr ziehen könnt, lohnt es sich, über die neue Wundertüte nachzudenken.

Mbappé, Haaland, Messi: Das sind die besten Spieler aus der Wundertüte

Der bekannte Leaker FutSheriff hat eine Auswahl der besten Karten der neuen Wundertüte vorgestellt. Wir haben uns an seinem Beitrag orientiert, weitere Spieler ergänzt, die mindestens einen Marktwert von 500.000 Münzen besitzen und mit dem entsprechenden Preis versehen (alle Angaben sind in Münzen):

TOTGS Mbappé (PSG) – 4,1 Mio.

Dynasties Haaland (ManCity)- 1,3 Mio.

Radioactive Messi (Inter Miami) – 1,25 Mio.

Dynasties Mendy (Real Madrid) – 1,1 Mio.

Radioactive Valverde (Real Madrid) – 950.000

Dynasties Hernández (AC Mailand) – 770.000

TOTGS Bellingham (Real Madrid) – 680.000

TOTGS Saka (FC Arsenal) – 590.000

Radioactive Benzema (Al-Ittihad) – 570.000

TOTGS Musiala (FC Bayern) – 560.000

TOTGS Rafael Leão (AC Mailand) – 540.000

Lohnt sich die SBC also? Betrachtet man die teuersten Spieler, ist die SBC eine Überlegung wert. Es gibt noch einige weitere Big Pulls, die einen Marktwert jenseits der 100.000er-Marke besitzen.

Wie bei jeder Gamble-SBC in EA FC 24 könnt ihr natürlich auch Verlust machen. So gibt es zahlreiche 87er und 88er, die preislich zwischen 20.000 und 30.000 Münzen liegen. Zieht man allerdings in Betracht, dass ihr euren Einsatz bei manchen Spielern mehr als verzehnfachen könnt, wiegt der potenzielle Verlust von 50.000 Münzen vielleicht gar nicht so schwer.

Am Ende bleibt es euch überlassen, ob ihr das Wagnis eingeht.

Was weniger Gefahren für euch und euer Münzkonto birgt, ist die Teilnahme an der Weekend League mit ihren coolen neuen Belohnungen. Wenn ihr eine gewisse Anzahl an Siegen holt, könnten die Rewards euch ebenfalls einige Spieler der neuen Wundertüte bescheren.