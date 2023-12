EA FC 24: Ladebildschirme enthüllen neues Radioactive-Event – Alle Infos und die Startzeit

In EA FC 24 kommt es erneut zu einer Promo-Premiere. Zwei neue Ladebildschirme sowie zahlreiche Leaks kündigen das neue Radioactive-Event an, das am heutigen Freitag, dem 01. Dezember, um 19:00 Uhr in Ultimate Team Einzug halten wird. Wir geben euch alle Infos zum Event und zeigen euch alle bisher geleakten Karten.

Was verraten die neuen Ladebildschirme? Die neuen Loading-Screens fokussieren sich vor allem auf die Chemiepunkte der Karten. So ist zu erkennen, dass die neuen Promo-Spieler bereits einen Chemiepunkt über ihre Nation und einen anderen Chemiepunkt über ihren Verein erhalten. In der Folge wird es ausreichen, einen passenden Manager aus derselben Liga oder einen beliebigen Spieler aus derselben Liga ins Team einzubauen, um den Radioactive-Spieler auf volle Chemie zu spielen.

Über etwaige zusätzliche Spielstile, alternative Positionen oder Upgrades in den Fähigkeiten Schwacher Fuß/Spezialbewegungen gibt es bisher noch keine Infos. Eine Verbesserung ihres Gesamtratings werden die Karten aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erfahren.

Die ersten beiden Event-Karten wurden durch die neuen Ladebildschirme konkret. Es handelt sich dabei um den Uruguayer Federico Valverde von Real Madrid und um den Kroaten Joško Gvardiol von Manchester City. Sie sind aber nur ein kleiner Teil von vielen, bereits geleakten Karten.

Radioactive-Team 1 komplett geleakt – Mit Messi und Benzema

Wir stellen euch die komplette Liste, der bisher geleakten Spieler vor. Wer sich nicht spoilern lassen will, scrollt nach ganz unten, denn dort verraten wir euch, womit ihr zum Event noch rechnen könnt.

Welche Spieler wurden bereits geleakt? Die beiden prominentesten Vertreter haben schon ein gediegenes Fußballer-Alter erreicht. So wird Lionel Messi laut den bekannten Leakern futsheriff und futdonk seine erste Spezialkarte in EA FC 24 erhalten. Neben dem argentinischen Altmeister gesellt sich auch ein altgedienter, französischer Stürmerstar. So bekommt auch Karim Benzema eine besondere Promo-Karte.

Alle geleakten Spieler aus Team 1 des Radioactive-Events

Benzema – Al Ittihad

Messi – Inter Miami

Kerr – FC Chelsea

Valverde – Real Madrid

Araújo – FC Barcelona

Kanté – Al Ittihad

Kvaratskhelia – SSC Neapel

Oshoala – FC Barcelona

Dia – US Salernitana (als SBC)

Škriniar – Paris Saint-Germain (als SBC)

Kessié – Al-Ahli

Zaha – Galatasaray

Szoboszlai – FC Liverpool

Eriksen – Manchester United

Gvardiol – Manchester City

Zinchenko – FC Arsenal

Mazraoui – FC Bayern

Vela – Los Angeles FC

Pukki – Minnesota United

Shaqiri – Chicago Fire

Nani – Adana Demirspor

Weah – Juventus Turin

Was könnte euch noch zum Radioactive-Event erwarten? Wir gehen davon aus, dass ihr während des Events wieder fleißig SBCs für Spieler und Packs abschließen dürft. Zudem wird es sicherlich auch wieder neue Ziele in den Objectives geben, bei denen ihr unter anderem auch einen Radioactive-Spieler freischalten könnt und nebenbei noch ein paar Packs und Erfahrungspunkte verdienen dürft.

