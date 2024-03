EA FC 24: Eine Spielerin kann eine der besten Karten werden, wenn sie als Trainerin überzeugt

Eigentlich haben die FC-Fantasy-Heroes keinen direkten Einfluss auf ihre Upgrades, da sie aufgrund ihrer Karriereenden das Geschehen auf dem realen Fußballplatz nicht mehr prägen können. Doch eine Spielerin in FC 24 Ultimate Team bildet die Ausnahme. Sie hat ihren Weg zu einer der besten Verteidigerinnen im virtuellen Sammelkartenspiel selbst in der Hand.

Das ist die Situation:

EA Sports hat am vergangenen Freitag das zweite Team der FC-Fantasy-Promo veröffentlicht, worunter sich neben den aktiven Profis erneut auch verbesserte Hero-Versionen befunden haben. Genau wie bei den herkömmlichen Fantasy-Spezialkarten handelt es sich dabei um Live-Karten, die ihre Werte noch steigern können.

Eine dieser Fantasy-Heroes ist die französische Linksverteidigerin Sonia Bompastor, die zwar mit knapp 900K einen stolzen Marktwert besitzt, jedoch auch als eine der besten Defensivspielerinnen gilt. Mithilfe der Upgrades könnte sie sogar die Beste auf ihrer Position werden.

Fantasy-Heroes können insgesamt zwei Aufwertungen erhalten, wenn der ihnen zugewiesene Verein im realen Fußball die Anforderungen erfüllt. Im Falle von Bompastor muss die Frauenmannschaft von Olympique Lyon in ihren nächsten vier Ligapartien zwei Siege einfahren sowie in Summe mindestens elf Tore erzielen.

Und obwohl die 43-Jährige selbst nicht mehr auf dem Platz steht, hat sie trotzdem noch großen Einfluss darauf, wie stark ihre Karte in FC 24 Ultimate Team noch werden kann!

Sonia Bompastor auf dem Weg zur besten Linksverteidigerin in FC 24 Ultimate Team: So hilft sie sich selbst

Darum hat sie so großen Einfluss: Die ehemalige Nationalspielerin hat zwar die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, doch ist der Branche trotzdem noch erhalten geblieben und mittlerweile bei genau dem Verein als Trainerin tätig, mit dem sie ihre größten Erfolge als Profi feiern konnte.

Die Französin leitet also die Geschicke neben dem Platz und kann mit den richtigen Entscheidungen dafür sorgen, dass ihre Mannschaft gut genug performt, um sich beide Upgrades für ihre eigene Spezialkarte zu verdienen.

So gut stehen die Chancen: In der aktuellen Saison leistet Bompastor zusammen mit ihrer Mannschaft bislang herausragende Arbeit. Olympique Lyon feminine führt die Tabelle der höchsten französischen Frauenliga nach 15 Siegen in 16 Spielen deutlich an. Zwei Siege in den nächsten vier Matches sollten also auf jeden Fall möglich sein.

Dazu kommt der Klub in der aktuellen Saison bislang auf eine Bilanz von 59:9 Toren, was im Schnitt mehr als drei pro Spiel bedeutet. Rein mathematisch stehen also die Chancen für beide Aufwertungen äußerst gut. Die Wahrheit liegt am Ende aber natürlich auf dem Platz.

Bis zum ersten Spieltag, der in die Wertung einfließt, ist allerdings noch Geduld gefragt. Erst am Freitag, dem 15. März, ist das Team von Bompastor wieder im Einsatz.

Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit unserem FC-Fantasy-Tracker vertreiben. Damit ihr auch bei allen anderen Karten auf dem neuesten Stand bleibt.