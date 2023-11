EA FC 24: Das sind die 4 besten Evolutions, die ihr heute noch abschließen könnt

Das zu FC 24 eingeführte Evolutions-Feature zählt zu den beliebtesten Änderungen in Ultimate Team. Obwohl EA Sports aus Sicht der Community hier noch nicht das Maximale herauszuholen scheint, so gibt es trotzdem genug Möglichkeiten, um starke Karten freizuspielen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche ihr heute noch eurem Verein hinzufügen könnt.

Was ist eine Evolution? Eine Evolution bietet die Gelegenheit, eine Karte upzugraden, sofern sie die entsprechenden Anforderungen erfüllt.

Diese Anforderungen setzen sich in der Regel aus einer Rating-Obergrenze, einer nötigen Position sowie einzelnen Werten zusammen, die der Spieler nicht überschreiten darf. In den meisten Fällen sind die Evolutions umsonst, ein festgelegter Münzen- oder FC-Points-Preis ist allerdings möglich.

Jede Evolution kann nur über einen festgelegten Zeitraum hinweg absolviert werden, der sich in zwei Teile aufsplittet:

Die Freischaltung gibt an, bis wann ein Spieler zur Evolution hinzugefügt werden muss.

Der Ablauf zeigt dagegen an, wieviel Zeit noch bleibt, um die Evolution komplett abzuschließen.

Wie funktioniert eine Evolution? Der gewählte Spieler wird zum Evolutions-Tab hinzugefügt und anschließend in eine untauschbare Karte mit neuem Design umgewandelt.

Um ihn nun zu verbessern, müssen Gameplay spezifische Aufgaben erledigt werden. Erreicht man die geforderten Ziele, erhält der Spieler entweder einen Rating-/Werte-Boost, bekommt weitere Playstyles dazu oder kann auf neuen Positionen eingesetzt werden.

Was ist ein Evolutions-Path? Da EA regelmäßig neue Evolutions veröffentlicht, können sogar bereits geupgradete Karten mehrfach verbessert werden. Der so entstandene Weg vom Ursprung der Karte, über alle genutzten Evos, bis hin zur aktuellen Version wird als Evolutions-Path bezeichnet.

Dadurch entsteht die Möglichkeit, unscheinbare Karten in echte Top-Spieler zu verwandeln. Damit ihr wisst, welche sich aktuell besonders lohnen und noch freispielbar sind, haben wir euch eine Übersicht erstellt.

Diese Evolutions verbessern euer Team in FC 24

Ben White (FC Arsenal)

Evo-Path: Gold-Karte (80), Abwehrstärke

Kosten: umsonst

Verbleibende Zeit: Die Freischaltung für Abwehrstärke beträgt 19 Tage. Der Ablauf erfolgt in 26 Tagen.

Warum lohnt sich die Evolution? Obwohl Ben White bevorzugt auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz kommt, kann er auch als Innenverteidiger gespielt werden. In Kombination mit den guten Links (Premier League, England, Arsenal) wird der 26-Jährige so zu einer echten Alternative in der Zentrale.

Dazu bietet der Shadow-Chemistry-Style trotz der verbesserten Werte weiterhin den maximalen Boost der Ingame-Stats.

N’Golo Kante (Al Ittihad)

Evo-Path: Gold-Karte (86), Stärkung

Kosten: umsonst

Verbleibende Zeit: Die Freischaltung für Stärkung beträgt 16 Tage. Der Ablauf erfolgt in 23 Tagen.

Warum lohnt sich die Evolution? Der kleine Franzose zählte jahrelang zu den besten Gold-Spielern in Ultimate Team. Auch wenn er altersbedingt mittlerweile etwas an Tempo und damit auch seine Einstufung als Meta-Karte verloren hat, so bringt ihm die Evolution Stärkung eben jene zurück.

Dazu eignet Kante sich ideal dazu, um die kürzlich erschienene Flashback-SBC von Allan Saint-Maximin zu linken (beide Frankreich, Saudi-League). Dessen geringer Preis in Verbindung mit seinen starken Werten machen ihn zu einer der beliebtesten Karten in ganz FC 24 (Platz 6).

Robbie Keane (Premier League Hero)

Evo-Path: Basis-Hero-Karte (86), Hero-Upgrade

Kosten: 75.000 Münzen / 500 FC Points

Verbleibende Zeit: Die Freischaltung für das Hero-Upgrade beträgt 18 Tage. Der Ablauf erfolgt in 25 Tagen.

Warum lohnt sich die Evolution? Die 86-Version von Keane zählt zu den besten Basis-Heroes. Die Evolution sorgt nun dafür, dass der Stürmer weiterhin mit vergleichbaren Event-Karten auf seiner Position, die im Verlauf des Jahres sukzessive stärker werden, mithalten kann.

Einzig der Preis könnte ein negativer Aspekt sein. Solltet ihr den Iren aber im Zuge der Black-Friday-Promo gezogen haben, lohnt sich das Investment auf jeden Fall. Wichtig: Auch in seiner verbesserten Form erhält Keane jederzeit alle drei Chemie-Sterne.

Paul Pogba (Juventus Turin)

Evo-Path: Gold-Karte (82), Dreifache-Gefahr-Angriff, Stärkung

Kosten: 50.000 Münzen / 1.000 FC Points

Verbleibende Zeit: Die Freischaltung für Dreifache-Gefahr-Angriff beträgt 4 Tage. Der Ablauf erfolgt in 11 Tagen. Die Freischaltung für Stärkung beträgt 16 Tage. Der Ablauf erfolgt in 23 Tagen.

Warum lohnt sich die Evolution? Genau wie Kante war Pogba in seiner Hochzeit eine der meistgenutzten Karten in Ultimate Team. Seine Verletzungsanfälligkeit sowie seine schlechter werdenden Leistungen auf dem realen Platz haben allerdings für einige Downgrades gesorgt. Wer den alten Pogba zurückmöchte, wird sich über diesen Evo-Path freuen.

Besonders der Tempo-Boost von +15 macht die Karte wieder interessant. Da er außerdem noch fünf Sterne Skills, vier Sterne auf dem schwachen Fuß und eine Körpergröße von 1,91m mitbringt, kann man mit Recht von einem echten Mittelfeld-Monster sprechen.