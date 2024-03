Spieler wollen radikal NPCs töten, um die Performance in Dragon’s Dogma 2 zu retten

Morgen erscheint das neue Action-RPG Dragon’s Dogma 2 und auch, wenn die ersten Testergebnisse es deutlich über seinem Vorgänger platzieren, soll es an manchen Stellen zu Performance-Problemen kommen. Spieler wollen die Lösung dafür jetzt selbst in die Hand nehmen.

Welche Probleme sollen auftreten? Dragon’s Dogma 2 erscheint morgen, am 22. März 2024, unter anderem auf Steam. In den ersten Testberichten gab es von den Kritikern viel Lob und das RPG kann sich jetzt bereits deutlich über seinen Vorgänger platzieren.

Dragons Dogma 2 – Trailer zur Story Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Die PC-Version schaffte sogar eine Traumwertung von 92 % auf Metacritic. Trotzdem wurden für genau diese Version im Vorfeld auch schon einige Bedenken hinsichtlich der Framerate geäußert. So soll Berichten zufolge diese an einigen Stellen im Spiel etwas wackelig sein.

Capcom bestätigte dies bereits in einer Erklärung an IGN. Jedem Charakter sei eine große Menge an CPU-Auslastung zugewiesen, so der Entwickler. Außerdem werden die Auswirkungen seiner physischen Präsenz in verschiedenen Umgebungen dynamisch berechnet. Kommen also mehrere Charaktere gleichzeitig zusammen, kann die CPU-Auslastung „sehr hoch sein“, so Capcom. Das könne sich natürlich auf die Framerate auswirken.

Wie wollen Spieler das Problem lösen? Die Lösung für das Problem wollen die Spieler jetzt bereits selbst in die Hand nehmen, während sie auf einen Fix durch den Entwickler warten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Tatsächlich scheint ihre Lösung relativ einfach. Geplant werden jetzt schon die ersten Ermordungen unschuldiger, aber eben auch unwichtiger NPCs. Und auch, wenn die Lösung einfach wirkt, ist sie gleichermaßen wohl sehr extrem und drastisch, denn Capcom bestätigte bereits, dass der Tod eines NPCs endgültig ist. Sie können nur manuell wiederbelebt werden.

Spieler arbeiten an Liste „unbedeutender NPCs“

Auf Reddit schlossen sich dafür bereits einige Spieler zusammen und wollen gemeinsam an der Erstellung einer Liste „unbedeutender NPCs“ arbeiten. Damit auch jeder genau weiß, welche NPCs man töten kann, ohne eventuell Quests und Inhalte zu verpassen. Manche schlagen hier vor, einfach zu warten, bis die Quests vorbei sind und die dazugehörigen NPCs danach zu beseitigen.

Und auch, wenn das sicher nicht die angestrebte Lösung von Capcom ist – die bereits selbst nach Möglichkeiten suchen – scheinen viele Spieler wirklich nicht warten zu wollen und sich fest entschlossen ihre Framerate so zu sichern.

Auch fragen sich einige User auf Reddit, wie weit das ganze dann gehen soll. So schreibt ein User: „Ich kann es kaum erwarten, bis eine Woche vergeht und jemand das Spiel mit 60 FPS postet, nachdem er alle abgeschlachtet hat“.

Wie weit ein toter NPC nun tatsächlich die Performance des Spiels verbessern kann, bleibt abzuwarten, wenn vermutlich einige Spieler es gleich morgen zum Release testen werden.

Mein MMO-Redakteur Karsten Scholz erklärt euch, was Dragon’s Dogma 2 zum perfekten Spiel macht, wenn ihr auf ein neuen MMORPG warten: Ein Feature macht Dragon’s Dogma 2 zum idealen Rollenspiel für Leute, die auf ein neues MMORPG warten