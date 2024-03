Der Launch-Trailer zu Dragon’s Dogma 2 verströmt „The Witcher“-Vibes

Pünktlich zum Release gibt es einen Launch Trailer für Dragon’s Dogma 2 und der erinnert richtig an die Abenteuer mit Geralt in The Witcher: Es gibt neue Monster und eine epische Story wird angeteasert.

Was gibt es im Trailer zu sehen? Der Trailer teilt sich in mehrere Parts auf: Gameplay-Szenen und sich von Geisterhand zusammenfügende Mosaike.

Die bunten Fensterglas-Teile erzählen eine epische Geschichte vom Kampf des Volkes gegen Monster, vorrangig gegen einen großen roten Drachen. Das Voice-Over beschwört den Spielercharakter: Als auserwählter Held sei es nun an der Zeit, den eigenen Platz unter den würdigen zu nehmen und das eigene Schicksal zu erfüllen.

Die zwischen den Mosaik-Sequenzen eingestreuten Gameplay-Szenen scheinen eine Mischung aus Cutscenes und tatsächlichem Spiel zu sein: Ein Charakter überblickt das Land von einer Brücke aus, ein Herrscher sieht auf seine Untertanen herab und eine Priesterin betet vor einer Feuerschale. Daneben gibt es auch einige Kampfszenen zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst ansehen:

Im Launch-Trailer werden so viele Monster wie bei The Witcher bekämpft

Was für Monster sind zu sehen? Am prominentesten im gesamten Trailer ist der große rote Drache. Diesen sieht man am Ende des Trailers im Gameplay, aber auch als Teil des großen abschließenden Mosaiks im Kampf mit dem Helden.

Kurz zu sehen ist auch eine Medusa. Im nächsten Frame jedoch ist schon wieder eine andere Szene zu sehen und ein Spielercharakter wird von einem Oger geworfen. Nur ein paar Sekunden später verfolgt besagter Spielercharakter einen Riesen im antik-anmutenden Lendenschurz.

Im Voice-Over wird der Spielercharakter auch als einer der Auserwählten mit großer Macht und Magie bezeichnet. Sogar vom Bezwinger der Monster ist die Rede. Entsprechend wird es vermutlich mitunter eure Aufgabe sein, wie Geralt von Riva aus der The-Witcher-Spielreihe Monster um Monster zu erledigen.

Wer genau ihr in Dragon’s Dogma 2 seid, könnt ihr ab heute selbst testen: Das Game ist jetzt erhältlich und spielbar. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich das Spiel für euch angesehen und seine persönlichen Eindrücke mitgebracht: Ein Feature macht Dragon’s Dogma 2 zum idealen Rollenspiel für Leute, die auf ein neues MMORPG warten