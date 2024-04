Dragon Ball: Der erste Super-Saiyajin war nicht Son-Goku, aber durch ihn erreicht er eine seiner stärksten Formen

Im Anime von Dragon Ball Z ist Son-Goku der erste Saiyajin, der sich zum Super-Saiyajin verwandelt. Doch viele Jahre vor seiner Zeit gab es schon einmal einen Saiyajin, der sich in einen Blondschopf verwandelt hat. Der Mangaka Akira Toriyama hatte in einem Interview verraten, wer dieser Saiyajin ist und warum er so wichtig ist für die heutigen Saiyajin-Stufen.

