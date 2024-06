KI erstellt Bilder von Dragon-Ball-Charakteren in CoD, lässt Son-Goku zu Maschinenpistole und Handgranaten greifen

Die Charaktere aus Dragon Ball kämpfen entweder mit vollem Körpereinsatz oder Energieattacken. Doch wie sähe es aus, wenn Son-Goku und die anderen mit Waffen ausgestattet werden? Ein YouTuber hat sich ein verrücktes Gedankenexperiment ausgedacht und Bilder mit der Hilfe einer KI erstellt, in denen die Saiyajins zu Operatoren in Call of Duty werden.

Wie sehen die Charaktere aus? Der YouTuber hat insgesamt 20 unterschiedliche Bilder mit der KI erstellt. Darin sehen wir die gewohnten Charaktere aus Dragon Ball, deren Design von Mangaka Akira Toriyama stammt.

Doch statt des gewohnten Trainingsanzugs tragen die Dragon-Ball-Charaktere Plattenträger und Maschinenpistolen. Bei vielen Charakteren steht der Schriftzug „Call of Duty“ auf der Ausrüstung. Sogar Piccolo und Vegeta sind als CoD-Operator dargestellt. Zum Schluss des Videos gibt es sogar einige Charaktere als Super-Saiyajin zu sehen.

Hier könnt ihr euch die 20 unterschiedlichen Bilder ansehen:

Dragon Ball: Crossover mit Call of Duty passt perfekt

Passt das Crossover? Obwohl Son-Goku und Co. eigentlich mit Nahkampfangriffen und KI-Attacken um sich werfen, steht ihnen die Militärausrüstung verdammt gut. Die Charaktere wirken durch ihren Körperbau und Blick so, als hätten sie jahrelang nichts anderes gemacht, als sich mit Waffen zu bekämpfen.

Die Bilder beweisen, dass sich Toriyamas Charaktere gut als Operatoren für Call of Duty eignen würden. Sie würden sich perfekt in einem Crossover mit CoD machen, bei dem es die Charaktere als Skins gibt.

Shooter-Konkurrenten wie Fortnite haben durch Crossover mit Dragon Ball und Naruto bereits bewiesen, wie gut sich Anime-Charaktere in einem Shooter machen würden. Bei Fortnite passt es durch den Comic-Look besonders gut, doch auch in Call of Duty könnten wir uns die Krieger vorstellen.

Ist so ein Crossover wahrscheinlich? Bislang gab es in Call of Duty viele Operatoren, die eher auf „echten Figuren“ basieren. Dazu zählen Rapper wie Nicki Minaj und Snoop Dogg oder auch bekannte Fußballer wie Neymar. Auf Anime-Charaktere warteten Fans bislang vergebens. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Call of Duty scheint sich für den Anime-Bereich zu öffnen. Der Titel hat jetzt eine Kollaboration mit Gundam angekündigt, einem der größten Animes überhaupt: Call of Duty arbeitet jetzt mit einem der größten Animes zusammen – Spieler sagen: Dafür kommen sie zurück