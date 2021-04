Dr Disrespect veröffentlicht Memoiren, wittert Betrug bei Bestseller-Liste der New York Times

Guy „Dr Disrespect“ Beahm ist eine bekannte Persönlichkeit im Gaming und war früher auf der Streaming-Plattform Twitch unterwegs. Inzwischen hat er ein Buch über sein Leben geschrieben. Doch das taucht in der Bestseller-Liste der New York Times nicht auf, obwohl es überall ausverkauft sein soll.

Was ist da los? Dr Disrespect hat Ende März seine Memoiren “Violence. Speed. Momentum.” veröffentlicht. Dieses Buch bewarb der Streamer in den letzten Wochen sehr intensiv in den sozialen Medien, auf YouTube und in seinen Livestreams. Dabei betonte er, wie groß das Interesse daran sei.

Nun jedoch hat die New York Times eine neue Bestseller-Liste für den April veröffentlicht. In den Top 15 ist das Buch von Dr Disrespect jedoch nicht zu finden.

Darum wittert der Streamer Betrug und lässt sich darüber in den sozialen Medien aus.

“Ihr seid verdammte Betrüger”

Was sagt der Streamer? In einem Tweet macht Dr Disrespect seinem Ärger Luft. So behauptet er, dass sich in den Top 15 der Bestseller ein neues Buch befinde, dass sich weniger als 5.000 Mal verkauft haben soll. Um welches Buch es sich dabei handelt, ist jedoch nicht klar, immerhin kamen 4 neue Titel dazu.

Seine Memoiren hingegen sollen schon am ersten Tag nach der Ankündigung häufiger vorbestellt worden sein als dieses angesprochene Buch. Nach Aussage des Streamers sollen “Millionen” Interesse an seinen Memoiren gezeigt haben und die Vorbestellungen sollen durch die Decke gegangen sein.

Darum bezeichnete er die New York Times als Betrüger.

Zudem gab es einen weiteren, mittlerweile gelöschten Tweet, in dem Dr Disrespect behauptet, dass sein Buch fünfmal häufiger verkauft worden sein soll, als eines der neuen Bücher in den Top 15.

Er hat wohl fest mit einem Platz in der Bestenliste gerechnet.

Diesen Tweet wurde inzwischen gelöscht

Wie erfolgreich war der Verkauf wirklich? Das ist schwer einzuschätzen. Fest steht nur, dass Dr Disrespect eine sehr große Community und viele Follower in den Sozialen Medien hat:

Auf Twitter folgen ihm mehr als 2 Millionen Accounts

Auf YouTube hat er 3,3 Millionen Abonnenten

Auf Facebook haben ihn immerhin etwas mehr als 300.000 Menschen abonniert

Schon seit einigen Monaten bewirbt der Streamer sein Buch und bezeichnete es im Februar als das “meist erwartete Buch des Jahrhunderts”.

Doch auch in anderen Bestseller-Listen, beispielsweise Amazon oder Publishers Weekly, taucht er nicht auf.

Dr Disrespect meckert und polarisiert in seiner gewohnten Art

Warum ist die Aufregung wenig überraschend? Dr Disrespect ist eine Kunstfigur. Er ist für seine hohe Produktionsqualität, seine Wutanfälle und die vielen Running Gags bekannt. Der Mann dahinter, Guy Beahm, spielt die Rolle nur.

2019 übertrieb er es jedoch und filmte sich während der gesamten E3, auch als er auf der Toilette war. Dafür entschuldigte er sich später. Doch auch sonst regt er sich gerne über Dinge auf, beispielsweise neue Updates in Call of Duty oder andere Streamer.

Dr Disrespect ist also bekannt dafür, zu polarisieren und sich mit anderen anzulegen. Dieses Mal traf es die New York Times. Das bringt ihm zudem weitere Publicity, die den Verkauf des Buches, egal wie groß das Interesse bisher war, ankurbeln könnten.

Worum geht es überhaupt in dem Buch? Schon der Klappentext zum Buch verspricht eine verrückte Geschichte rund um das Leben von Dr Disrespect, das sicherlich die ein oder andere wahren Geschichte, aber auch viele “Ausschmückungen” enthalten wird.

Konkret soll es um die Entstehung der Figur zusammen mit einem “nie dagewesenen Blick auf seinen Aufstieg zum Streaming-Superstar” gehen.

Ihr könnt wohl mit allerhand Anspielungen und Witzen rechnen, die sich vor allem an seine Zuschauer richten und wohl nur schwer verständlich sind, wenn man nicht im Kosmos von YouTube, Twitch oder dem Doctor selbst unterwegs ist.

Rund um Dr Disrespect gibt es jedoch noch immer ein großes Geheimnis. Das dreht sich um seinen Twitch-Bann, der 2020 ausgesprochen wurde. Zuletzt gab es im März ein neues, heißes Gerücht zu dem Thema:

