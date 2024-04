Die WQHD-Grafikkarte mit dem vermutlich besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist gerade NOCH günstiger!

Die Radeon RX 7800 XT gilt als absoluter Preis-Leistungs-Tipp im WQHD-Bereich. Ein Custom-Modell der Grafikkarte ist jetzt besonders günstig.

WQHD ist für viele der Sweetspot des Gamings. Die Auflösung ist deutlich schärfer als Full-HD, gleichzeitig ist die dafür benötigte Hardware im Vergleich zu 4K-Ausrüstung merklich preiswerter. Die Radeon RX 7800 XT ist eine beliebte Grafikkarte, die sich perfekt für ein WQHD-Setup eignet. Bei Mindfactory ist ein Modell jetzt im Angebot.

Radeon RX 7800 XT: Der Preis-Leistungs-Hit unter den WQHD-Grafikkarten

Ordentliche Power: Die RX 7800 XT ist leistungstechnisch knapp oberhalb der Mittelklasse einzuordnen und fällt somit schon in den High-End-Bereich. Das macht sich natürlich auch beim Zocken bemerkbar. Aktuelle Spiele könnt ihr in maximalen Grafikeinstellungen und Raytracing mit konstant hohen Framerates genießen. Die Power reicht zudem locker, um auch in vielen Spielen in 4K hohe fps zu erreichen.

Um dieses Modell geht es: Die Rede ist von der Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT. Die ist mit drei großen Lüftern ausgestattet, die eure neue Grafikkarte auch unter Last kühl halten. Mit der LED-Beleuchtung könnt ihr eurem PC darüber hinaus eine persönliche Note verpassen.

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die WQHD-Grafikkarte gerade nur noch 544€. Dazu kommen noch Versandkosten.

Dabei handelt es sich um den mit Abstand besten Preis, für den ihr das Custom Modell aktuell bekommen könnt. Bei Amazon kostet die GPU zurzeit etwa 577,89€. Der Preis war nur ein einziges Mal überhaupt besser als zum aktuellen Zeitpunkt.

