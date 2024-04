32GB DDR5-RAM im Angebot: Jetzt zuschlagen und günstig den Arbeitsspeicher aufrüsten

Bei Mindfactory könnt ihr jetzt supergünstig euren Arbeitsspeicher aufrüsten. Ein Kit mit 32GB DDR5-RAM kostet gerade weniger als 100€.

Den Arbeitsspeicher zu erweitern, kann eine gute Idee sein, wenn euer Gaming-PC regelmäßig an seine Leistungsgrenzen stößt. Besonders große Welten oder viele Einheiten gleichzeitig können euren RAM ordentlich unter Druck setzen. Bei Mindfactory findet ihr gerade günstig Abhilfe.

Jetzt im Angebot: 32GB DDR5-RAM

Darum geht’s: Das Patriot Viper VENOM DIMM Kit mit 32GB ist eine erstklassige Wahl, wenn ihr eurem Gaming-PC ein Upgrade verpassen wollt. Das Kit ist für die DDR5-Schnittstelle gebaut und dadurch auch zukunftssicher aufgestellt.

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet das RAM-Kit aktuell nur noch 99€. Das ist aktuell der mit Abstand beste Preis für das Modell.

Jetzt 32GB DDR5-RAM kaufen und Arbeitsspeicher aufrüsten.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Typ DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC Takt 6000MHz Module 2x 16GB Spannung 1.35V Modulhöhe 43mm Gehäuse Heatspreader Besonderheiten Intel XMP 3.0/​AMD EXPO, Temperatursensor

Wie viel Arbeitsspeicher braucht man?

Die angemessene Menge an benötigtem Arbeitsspeicher variiert je nach den konkreten Anforderungen, die an euren Computer gestellt werden. Für typische Büroanwendungen genügen in der Regel 8 GB. Wenn jedoch Gaming auf dem Plan steht, ist es ratsam, mindestens 16 GB zu verwenden. Für anspruchsvollere Spiele und intensive Foto- oder Videobearbeitung sind sogar 32 GB oder mehr empfehlenswert. Insbesondere Open-World-Abenteuer oder Strategiespiele neigen dazu, viel RAM zu benötigen.

Wenn ihr unsicher seid, ob ein Arbeitsspeicher-Upgrade erforderlich ist, bietet es sich an, den Task-Manager zu öffnen, sobald Leistungsprobleme auftreten. Dort könnt ihr überprüfen, ob der RAM überlastet ist oder ob die Engpässe durch die Grafikkarte oder den Prozessor verursacht werden.

