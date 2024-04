Star Wars Outlaws ist das neue Open-World-Adventure von Ubisoft. Der Titel kann ab sofort in verschiedenen Editionen vorbestellt werden.

Nach dem unterhaltsamen Open-World-Shooter Avatar: Frontiers of Pandora liefert Ubisoft in diesem Jahr den nächsten Titel mit offener Welt und großer Marke. Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wir zeigen euch, wo ihr das Spiel vorbestellen könnt und welche Editionen es gibt.

Das ist Star Wars Outlaws

Eine eigene Geschichte: Ähnlich wie Respawns Action-RPG Star Wars Jedi: Survivor erzählt auch Outlaws eine ganz neue Geschichte. Diese ist zwischen der fünften und der sechsten Episode angesiedelt und dreht sich um die vom Imperium gejagte Gaunerin Kay Vess. Zusammen mit ihrem knuffigen Begleiter Nix durchstreift sie die Galaxis und hält sich mit Aufträgen von Verbrechersyndikaten über Wasser.

Ubisoft präsentiert dabei eine ganze Reihe neuer Charaktere, aber es werden auch ein paar bekannte Gesichter wie etwa Jabba the Hut auftreten. Hier könnt ihr euch Gameplay aus dem Spiel anschauen:

Star Wars: Outlaws – 10 Minuten Gameplay vom Open-World-Spiel der Division-Erschaffer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Mehrere offene Welten: In Star Wars Outlaws dürft ihr gleich mehrere Planeten erkunden. Dabei steht euch natürlich nur ein Teil der Himmelskörper offen, ihr könnt also nicht wie in No Man’s Sky einmal drumherum laufen. Dafür ist alles von Hand gebaut und mit allerlei Geheimnissen gefüllt. Dass Ubisoft beeindruckende Open-Worlds erschaffen kann, haben sie in der Vergangenheit ja zur Genüge unter Beweis gestellt.

Alle Infos zum Release und den Editionen

Star Wars Outlaws erscheint offiziell am 30. August 2024. Der Titel wird in drei Editionen angeboten. Wenn ihr die Gold- oder Ultimate-Edition vorbestellt, könnt ihr aber schon drei Tage früher loslegen.

Die Gold Edition enthält neben dem Early Access und dem Hauptspiel auch noch den Season Pass sowie das “Kesselflieger Bonuspaket”. Die Ultimate Edition bietet alle Inhalte der Gold Edition, zusätzlich gibt es aber noch das digitale Artbook und zwei weitere Bonuspakete.

