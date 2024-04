Starke Grafikkarte für WQHD im Angebot: Holt euch jetzt die RTX 4060 Ti supergünstig

Die GeForce RTX 4060 Ti ist eine starke Grafikkarte aus der oberen Mittelklasse für WQHD und Full-HD. Ein Modell ist jetzt günstig im Angebot.

High-End-Grafikkarten locken mit unvorstellbarer Leistung, sind aber auch dementsprechend teuer und verbrauchen teilweise Unmengen an Strom. Zudem lohnen sich viele Modelle vor allem, wenn ihr auch sonst nur auf absolute Top-Technik setzt und am besten in 4K spielt. Für ein Setup, das auf WQHD oder FHD ausgerichtet ist, eignen sich auch deutlich günstigere Modelle wie die GeForce RTX 4060 Ti.

Grafikkarte für WQHD: RTX 4060 Ti im Angebot

Das leistet die Grafikkarte: Bei der Leistung ordnet sich die 4060 Ti am oberen Ende der Mittelklasse und nur ganz knapp unter den absoluten Top-Modellen ein. Vergleichbar ist etwa die Radeon RX 7700 XT. Wenn ihr in 4K spielen wollt, müsst ihr mit einigen Frames und Details weniger rechnen. In WQHD oder FHD sind aber bei so ziemlich allen aktuellen Spielen Framerates oberhalb von 80 fps bei maximalen Grafikeinstellungen möglich.

Schlagt zu, solange die GPU so günstig zu haben ist!

Mehr zu den Leistungsklassen und wo sich eure aktuelle GPU einordnet, erfahrt ihr im Übersichts-Artikel der GameStar oder hier bei uns:

Um dieses Modell geht’s: Aktuell ist bei Mindfactory ein Custom Modell der 4060 Ti im Angebot. Es handelt sich dabei um die MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus mit 8GB. Die Karte ist schlicht und schick gestaltet und wird von zwei großen Lüftern gekühlt. Durch die kompakten Maße von 199x120x42mm (LxBxH) passt sie auch in kleinere Gehäuse.

Alle Infos zum Angebot: Bei Mindfactory kostet die GPU aktuell nur noch 379€. Das ist der beste Preis, für den das Modell seit dem November 2023 zu haben war. Kein anderer Anbieter kann mit diesem Angebot mithalten. In anderen Shops zahlt ihr für die Grafikkarte aktuell mindestens 408,43€.

