Die meisten Streaming-Dienste sorgen vor allem mit Preiserhöhungen und Werbeplänen für Schlagzeilen. Jetzt gibt es endlich mal wieder ein gutes Angebot.

Der ganz große Streaming-Boom ist vorbei. Während Netflix, Prime Video und Co. jahrelang mit besonders günstigen Preisen um Kunden buhlten, geht der Trend seit Jahren in die entgegengesetzte Richtung. Abos werden teurer und auch die schon fast vergessenen Werbeunterbrechungen sind zurück. Mit waipu.tv bietet jetzt ein eher unbekannter Service ein richtig gutes Angebot.

250 HD-Sender, Serien und Filme für nur 5€ monatlich

Darum geht’s: waipu.tv ist ein nur in Deutschland verfügbarer Streaming-Dienst, der vor allem dafür bekannt ist, das “klassische” Fernsehen über das Internet zu ermöglichen. Dabei könnt ihr aber nicht nur auf mehr als 250 HD-Sender auf verschiedenen Plattformen zugreifen, sondern auch Filme und Serien aus verschiedenen Mediatheken genießen.

Zudem lassen sich auch Sendungen aufnehmen und wenn ihr mal ein paar Minuten zu spät dran seid, könnt ihr problemlos an den Anfang des Films, der Folge oder der Live-Übertragung springen. Zu Ostern bekommt ihr das alles jetzt noch zusammen mit dem Streaming-Dienst von WOW.

Das Oster-Angebot steckt voller cooler Filme und Serien.

Das ist WOW: WOW ist der Streaming-Dienst von Sky. Er vereint Blockbusterserien von HBO wie The Last of Us, Game of Thrones oder House of the Dragon mit Kinofilmen wie aktuell etwa Barbie oder Oppenheimer. Das Angebot wechselt dabei regelmäßig.

So gut ist der Oster-Deal:

Perfect Plus Jahrespaket mit 12 Monaten WOW Filme & Serien 50 % Rabatt auf das Perfect Plus Jahrespaket Nur 5,00 € pro Monat statt 9,99 € Inklusive 12 Monate WOW Filme & Serien im Wert von 9,98 € pro Monat Insgesamt 180,00 € im Jahr sparen



