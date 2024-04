Dagegen sieht sogar Amazon alt aus: MediaMarkt liefert jetzt Games, Hardware und mehr in nur 90 Minuten – sichert euch die besten Angebote zum Start

MediaMarkt und Saturn kooperieren jetzt mit Uber und liefern so in vielen deutschen Städten Produkte in nur 90 Minuten nach der Bestellung.

Bisher galt der Prime-Versand von Amazon als schnellste Möglichkeit, an neue Produkte, Spiele, Handys und mehr zu kommen, ohne das Haus zu verlassen. Jetzt bietet MediaMarkt aber starke Konkurrenz. Mithilfe von Uber werden eure Bestellungen nämlich in maximal 90 Minuten zu euch nach Hause geliefert!

Laptops, Controller, Spiele und mehr in nur 90 Minuten geliefert

So funktioniert’s: Da Uber nicht überall vertreten ist, ist auch die 90-Minuten-Lieferung von MediaMarkt nur in ausgewählten Städten verfügbar. Zudem müsst ihr maximal sechs Kilometer vom nächsten MediaMarkt oder Saturn entfernt wohnen und innerhalb der Öffnungszeiten bestellen. Lieferbar sind alle Produkte bis 23 kg und 100 cm x 100 cm x 60 cm Größe.

Probiert gleich aus, ob ihr im Liefergebiet wohnt!

Ob ihr euch für die “Sofort-Lieferung” qualifiziert, könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Legt einfach ein Produkt, auf dessen Produktseite die Option “Sofort-Lieferung” aktiviert ist, in den Warenkorb. Dort könnt ihr dann eure Adresse eingeben und bekommt angezeigt, ob ihr direkt beliefert werden könnt.

Tolle Angebote zum Start: Um das neue Angebot zu feiern, haben MediaMarkt und Saturn eine neue Rabatt-Aktion gestartet. Zwei Wochen lang, also bis zum 22. April um 9 Uhr morgens, könnt ihr euch so eine große Auswahl von Artikeln, die sich für die Sofort-Lieferung eignen, günstiger sichern.

Das Sortiment ist da relativ breit aufgestellt. Vom iPhone 14 und dem Samsung Galaxy S23 über praktische Homeoffice-Laptops und SSDs bis hin zu Kameras ist so ziemlich alles vertreten, was in die oben angegeben Maße passt. Am besten schaut ihr euch selbst auf der Aktionsseite um, da könnt ihr auch direkt ausprobieren, ob die Lieferung bei euch überhaupt möglich ist:

Wenn ihr euch für günstige PC-Hardware, Spiele und Neuerscheinungen interessiert, solltet ihr unserer Deal-Übersicht einen Besuch abstatten. Hier stellen wir euch jeden Tag die besten Angebote und Aktionen ausführlich und verglichen vor. Schaut doch mal vorbei!