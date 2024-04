4K-OLED-TV mit 100Hz & geringem Input-Lag nun günstiger! Perfekt für Gaming

Schnappt euch diesen edlen 4K-OLED-TV und genießt die große Farbenvielfalt bei euren Lieblingsinhalten. Jetzt im Coolblue-Angebot.

Der Sony Bravia ist ein 65 Zoll großer TV, der euer Zimmer mit mehr Atmosphäre denn je füllen kann. Ihr profitiert von geringen Eingabeverzögerungen und flüssigen Abläufen beim Gaming oder sonstigen Inhalten. Spart jetzt und zahlt nur 2253€ statt 2699€.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet Input-Lag beim Fernseher? Input-Lag bezieht sich auf die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Eingabesignal (z. B. von einer Spielekonsole oder einem Blu-ray-Player) an den Fernseher gesendet wird, und dem Zeitpunkt, an dem das Bild tatsächlich auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein hoher Input-Lag kann zu einer verzögerten Reaktion des Bildschirms auf Eingaben führen, was insbesondere bei Videospielen störend sein kann. Was ist die OLED-Technologie? OLED ist eine Bildschirmtechnologie, die organische Materialien verwendet, um Licht zu erzeugen und Bilder darzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen, bei denen eine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird, um das Bild zu erzeugen, emittieren OLED-Displays ihr eigenes Licht und können daher dünnere und flexiblere Bildschirme ermöglichen.

Ein 4K-OLED-TV für wundervolle Augenblicke

Der Fernseher verfügt über den smarten Cognitive Prozessor XR von Sony. Dies ist eine fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologie, dass euer Seherlebnis massiv optimiert. Besonders bei einer monumentalen Größe von 65 Zoll macht sich die Optimierung umso mehr bemerkbar. Erlebt in einer 4K-Auflösung intensive Details, die ihr vorher nie entdeckt habt. Seien es epische Schlachten in Serien wie „Vikings“ und „The Last Kingdom“ oder wunderschönen Landschaften wie aus „Der Herr der Ringe“.

Das Acoustic Surface Soundsystem ermöglicht es dem Fernseher, den Ton direkt über die Bildschirmoberfläche zu erzeugen. Dadurch steigt die Immersion enorm, was für einen reinen TV-Sound überaus erstaunlich aus.

Entdeckt den 4K-OLED-TV bei Coolblue

Der Fernseher unterstützt verschiedene HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10 und HLG, um euch eine breite Farbpalette und einen hohen Kontrastumfang zu bieten. Dadurch werden euch Inhalte in lebensechten Farben präsentiert. Somit sind viele Szenen umso brillanter und detailreicher.

Mit einer Bildwiederholrate von 100Hz bietet der Sony-TV eine flüssige Darstellung von Bewegungen und schnellen Szenen. Dies kommt euch bei Sportübertragungen oder auch beim Gaming zugute.

Pro OLED-Technologie

HDR-Formate wie Dolby Vision

100Hz

65 Zoll groß

Geringer Input-Lag Contra Trotz Angebot ein stattlicher Preis

