Top CPU für jeden Zweck jetzt zum neuen Tiefstpreis schnappen: Mit dem Ryzen 7 5700X3D liegt ihr goldrichtig!

Bei Mindfactory ist jetzt der AMD Ryzen 7 5700X3D so günstig wie noch nie im Angebot. Die CPU kann es mit dem beliebten 5800X3D aufnehmen.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet der Ryzen 7 5700X3D aktuell nur 209€. Dabei handelt es sich um den neuen Tiefstpreis für den Anfang 2024 veröffentlichten Prozessor. Die alte Bestmarke lag bei 219€. Einen besseren Preis als den von Mindfactory gibt es derzeit nicht.

Der AMD Ryzen 7 5700X3D: Leistungsstark, effizient und vielseitig

AMD hat mit dem Ryzen 7 5700X3D Anfang des Jahres eine günstige Alternative zum extrem beliebten 5800X3D auf den Markt gebracht. Zumindest in der Theorie. Praktisch war der Unterschied im Preis die meiste Zeit nicht nennenswert genug, um wirklich von einem Vorteil zu sprechen. Das ändert sich spätestens jetzt mit dem Angebot von Mindfactory.

Schnappt euch jetzt den leistungsstarken Prozessor zum Tiefstpreis!

Für den Ryzen 7 5800X3D zahlt ihr aktuell nämlich mindestens 270€ und damit knapp 60€ mehr als für den”kleinen Bruder”. Der kann mit der Performance größtenteils mithalten, nur in der absoluten Spitze macht sich der Unterschied wirklich bemerkbar und auch da nur marginal. Wenn ihr auf die Leistung pro Euro guckt, seid ihr aktuell mit dem 5700X3D sogar besser beraten.

Was beide CPUs so interessant macht, ist der 2022 eingeführte, innovative 3D V-Cache. Der kitzelt aus der AM4-Plattform, die eigentlich schon abgelöst werden sollte, nochmal eine ganze Menge Leistung mehr heraus. Davon profitiert ihr in Spielen und bei parallel laufenden Anwendungen. So oder so ist der Prozessor eine ausgesprochen gute Wahl für euren PC!

