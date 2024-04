Pro Controller für PS5 reduziert – Einstellbare Trigger & praktische Extra-Tasten zum Top-Preis

Mit diesem Pro Controller frischt ihr eure Spielerfahrung bei Online-Spielen auf. Schlagt jetzt bei Coolblue zu und profitiert vom Angebot.

Der Nacon Revolution 5 ist ein edler Controller, den ihr auf diverse Plattformen einsetzen könnt: PC, PlayStation 4 und 5. Durch abstimmende Funktionen und unendlich vielen Möglichkeiten könnt ihr bei sämtlichen Spielen viel herausholen, um noch besser zu sein. Ihr müsst euch diesen Controller wie eine Waffe vorstellen, die euch mehr Dominanz verleiht, wenn ihr ihn richtig nutzt. Zahlt jetzt nur 200€ statt 229€.

Ein Pro Controller mit vorherrschenden Eigenschaften

Mit Makros könnt ihr benutzerdefinierte Tastenkombinationen erstellen und so euer Gameplay massiv optimieren. Richtet einfach vier verschiedene Profile ein, um für unterschiedliche Spiele gewappnet zu sein. Sogar starke Shooter wie Rainbow Six Siege oder Call of Duty: Modern Warfare 3 lassen sich wunderbar mit einem Controller spielen, wenn ihr alles auf euch bestens abstimmt.

Er besitzt einen Akku, der bis zu 10 Stunden lang hält und euch somit auch lange Gaming-Sessions ohne Unterbrechungen gewährt. Die einstellbaren Trigger erlauben es euch, die Empfindlichkeit und Reaktionszeit der Trigger-Tasten nach euren Vorlieben anzupassen. Holt das Maximum heraus und reagiert noch schneller, um den Sieg für euer Team einzufahren.

Schnappt euch diesen genialen Pro Controller bei Coolblue

Der Nacon Revolution 5 Pro Controller ist kompatibel mit PC (Windows), PlayStation 4 und PlayStation 5, wodurch ihr ihn vielseitig einsetzen könnt. Nutzt seine präzise Steuerung und reaktionsschnellen Tasten für den Sieg. Auch Actionrollenspiele lassen sich damit besser spielen, da ihr die Gameplay-Mechaniken vollständig durch zusätzliche Einstellungen ausreizen könnt.

