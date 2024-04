Starke Soundbar von Samsung fast um 400€ günstiger – Surroundsound-System & Dolby Atmos

Mit der Soundbar von Samsung bekommt ihr auditive Erfahrungen auf hohem Niveau. Schnappt sie euch nun bei Coolblue im Angebot.

Ihr möchtet eure Lieblingsinhalte in einer denkwürdigeren Erinnerung festhalten? Dann taucht mit Surround-Sound tiefer als jemals zuvor in eure Lieblingsfilme oder Serien ein. Wenn ihr Filme wie „Der Herr der Ringe“ schaut, werdet ihr denken, selbst inmitten einer Schar grausiger Orks zu sein. Jeder Moment wird sich so anfühlen, als wärt ihr am Geschehen beteiligt, weswegen die Immersion nicht mit einfachem TV-Sound zu vergleichen ist. Spart jetzt fast 400€ und zahlt nur 702€ statt 1099€.

Die Soundbar ist brillant

Durch das Surroundsound-System und die Dolby-Atmos-Unterstützung bekommt ihr eindrückliche 3D-Sounds. Verirrt euch in der postapokalyptischen Welt von The Last of Us. Wenn ihr euch durch ein dunkles Gebäude kämpft und die Laute der Clicker hört, werdet ihr denken, dass ihr selbst in diesem grausigen Endzeitszenario steckt. Eine zu schnelle Bewegung reicht aus und das Monster ortet euch. Es kommt auf euch zu und steht durch die auditive Immersion praktisch vor euch, um euch zu beißen. Durch die realistischen Sounds könnt ihr aber auch andere Gegner schneller ausmachen, was sich auch vorteilhaft beim Gameplay auswirkt.

Das Soundsystem verfügt über die Samsungs SpaceFit Sound Pro-Technologie, die den Klang an die akustischen Gegebenheiten eures Raums anpasst. Dies sorgt für eine perfekte Klangleistung, um jede Situation bestens auszureizen und abzustimmen.

Ihr findet die Soundbar bei Coolblue

Mit WLAN und Bluetooth-Konnektivität könnt ihr eure Lieblingsmusik oder sonstige Entertainment-Inhalte kabellos von verschiedenen Geräten streamen. Die Soundbar unterstützt auch Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings, sodass ihr euer Smarthome steuern und Informationen per Sprachbefehl abrufen könnt.

Sie wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert, was euch zusätzliche Sicherheit gibt. Die Installation ist einfach und unkompliziert, sodass ihr schnell in den Genuss des erstklassigen Sounds kommen könnt.

Weitere Deals

Taucht ein in die Welt der besten Angebote für euer Gaming-Equipment! Eine breite Auswahl an unschlagbaren Deals erwartet euch – von erstklassigen Grafikkarten bis hin zu schnellen SSDs, von stabilen Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs. Auf unserer Deals-Seite findet ihr alles, was das Gamer-Herz begehrt, zu unschlagbaren Preisen.