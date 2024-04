DDR5-RAM gab es noch nie so günstig! 32GB und 4800MHz für über 150€ weniger

Beschafft euch den mächtigen DDR5-RAM jetzt supergünstig bei Coolblue und profitiert von der schnellen Systemleistung.

Ihr möchtet euch gut fühlen, indem ihr die DDR5-RAM-Technologie in eurem System verbaut? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um euch ein sinnvolles Upgrade zu verpassen. Beim Gaming erntet ihr zwar nur marginale Pluspunkte, aber dafür macht sich diese Technologie bei hungrigen Anwendungen oder intensiven Projekten bemerkbar. Spart jetzt und zahlt nur 120€ statt 279€.

Häufig gestellte Fragen Warum ist Dual-Channel besser? Dual-Channel-Speicher bietet eine verbesserte Leistung im Vergleich zum Single-Channel-Speicher aufgrund der gleichzeitigen Nutzung von zwei Speicherkanälen für die Datenübertragung zwischen dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher. Beispielweise erhaltet ihr durch die Verwendung von zwei Speicherkanälen eine höhere Bandbreite oder eine bessere Stabilität, da die Aufgaben besser verteilt werden, um nicht ein einzelnes Modul an seine Grenzen zu bringen. Was ist die Aufgabe des Arbeitsspeichers? Der Arbeitsspeicher dient dazu, Daten temporär zu speichern, die gerade von der CPU oder anderen Komponenten des Computers verarbeitet werden. Zudem spielt er eine entscheidende Rolle bei der Ausführung von Programmen und Anwendungen auf eurem Computer. Das Betriebssystem und verschiedene Treiber nutzen ihn als Zwischenspeicher für temporäre Daten und Prozesse. Dies ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen Hardwarekomponenten und dem Betriebssystem. Ein Teil des Arbeitsspeichers wird oft als Cache-Speicher verwendet, um häufig verwendete Daten und Anweisungen vorübergehend für euch zu speichern und den Zugriff darauf zu beschleunigen. Dies trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung des Systems bei.

Der DDR5-RAM ist einfach fulminant

Mit dem Kingston FURY Black Beast erhaltet ihr eine mächtige Tech-Komponente. Selbst anspruchsvolle Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 sind in Verbindung mit anderen starken Komponenten kein Problem. Dies liegt auch an einer ultraschnellen Geschwindigkeit von 4800MHz, 50% Mehrleistung als bei den gängigen DDR4-Arbeitsspeichern. Rasche Systemabläufe und unmittelbare Umsetzungen sind hier für euch garantiert.

Ihr könnt also ungestört sämtliche Projekte umsetzen, ohne durch stockende Unterbrechungen aus dem Flow zu geraten. Bearbeitet Videos, erstellt Designs, konzipiert aufwendige Entwicklungsprozesse oder sonstiges. Mit diesem Kit hält euch nichts auf, um eurer Fantasie dem freien Lauf zu lassen.

Das Kit besteht aus zwei Modulen mit jeweils 16 GB, insgesamt also 32 GB RAM. Dies ermöglicht es euch, mehrere Anwendungen gleichzeitig auszuführen, große Dateien zu verarbeiten und eine verbesserte Systemleistung zu erzielen.

Der Kingston FURY Black Beast unterstützt Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile). Dadurch könnt ihr leicht eine Übertaktung eures Arbeitsspeichers vollziehen, um die Leistung weiter zu steigern. Holt also noch mehr heraus, um effizienter zu arbeiten oder beim Gaming ein paar Pluspunkte zusätzlich zu ernten.

Um diese Tech-Komponente nutzen zu können, benötigt ihr mindestens einen Prozessor der 12. Generation von Intel oder einen Zen 4 AMD-Prozessor. Diese Prozessoren sind leistungsstark genug, um das volle Potenzial des DDR5-RAMs auszuschöpfen. Achtet auch stets darauf, ob ihr ein DDR5-Mainboard besitzt. Ihr könnt das Kit nicht auf einem DDR3- oder DDR4-Mainboard verwenden.

Pro 4800MHz

32GB Speicher

Effizient

Intel XMP 3.0

Zukunftssicher Contra Keine RGB-Beleuchtung

