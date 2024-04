RTX 4070 Super zum Tiefpreis: Übertaktete Custom-Grafikkarte von MSI jetzt günstig wie nie

Die im Januar erschienene WQHD-Grafikkarte GeForce RTX 4070 Super gibt es als Custom-Modell von MSI gerade besonders günstig.

So gut ist der Preis: Die MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G Ventus 2X OC kostet bei Mindfactory gerade nur 597,96 Euro. Zuvor wurden laut Preisvergleichsseiten noch rund 640 Euro aufgerufen.

Demnach gab es das Modell bisher auch noch nicht so günstig und es handelt sich auch mit um die derzeit günstigste RTX 4070 Super überhaupt.

Ein paar Euro günstiger ist aktuell lediglich ein Custom-Design von Palit in den limitierten MindStar-Angeboten bei Mindfactory.

Das bietet die GeForce RTX 4070 Super

Die im Januar erschienene Super-Neuauflage der ursprünglichen RTX 4070 bietet ein paar mehr Recheneinheiten und verfügt weiterhin über 12 GB Grafikspeicher, wobei sie sich generell für aktuelle Spiele in WQHD-Auflösung und hohen Grafikeinstellungen sowie manchmal auch UHD/4K eignet.

In Sachen Performance bewegt sie sich in etwa auf dem Niveau einer RTX 4070 Ti und sticht ihre direkte Konkurrenz in Form der etwas günstigeren Radeon RX 7900 GRE aus. MSIs kompaktes und ab Werk übertaktetes Dual-Slot-Design verfügt indes über eine Backplate und einen 0dB-Zero-Fan-Modus.

MSIs RTX 4070 Super bewährt sich im Test

Die Webseite Mezha hatte das MSI-Modell auf dem Prüfstand mit 8,5 von 10 Punkten bewertet und dementsprechend für gut befunden.

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC ist ein interessantes Modell der neuen Linie mit einer leichten Werksbeschleunigung. Das Dual-Slot-Design mit bescheidenen Gesamtabmessungen (242 mm lang!) wird ein Vorteil sein, wenn Sie ein kompaktes, aber leistungsstarkes Gaming-System bauen wollen. […] Die Fähigkeiten des Kühlers reichen aus, um die normale Temperatur der Grafikkarte zu halten und sogar mit Übertaktung zu experimentieren. […] mezha.media

Pro Leistung bis zu 10 – 15 % schneller als GeForce RTX 4070

Fps in Full HD- und 1440p-Auflösunggleichauf mit GeForce RTX 3090

Dual-Slot-Design für kompakte Gesamtabmessungen

gute Energieeffizienz

DLSS 3.0-Unterstützung

Hybrid-Kühlermodus mit Lüfterabschaltung Contra Startpreis

