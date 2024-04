High-End-SSD mit 4TB nun kompromisslos reduziert! Ein starkes Upgrade

Die High-End-SSD von Samsung beschert euch flüssige Abläufe und ist eine starke Komponente, um jeden PC oder eine PS5 mit neuer Höchstleistung zu beflügeln. Nutzt das geniale Angebot bei Coolblue und verstärkt euer System.

Ihr möchtet euch einen starken Gaming-Rechner zusammenzimmern oder einfach ein sinnvolles Upgrade verpassen? Dann schaut euch die Samsung 990 PRO genau an. Mit dieser Komponente schwimmt ihr ganz weit vorn, da ihr von nahtlosen Umsetzungen profitiert. Spart jetzt und zahlt nur 345€ statt 409,99€.

Hier präsentiert euch Benedikt viele Top-SSDs, die sich vor allem für die PS5 eignen.

Darum ist die High-End-SSD ein Zugpferd

Diese Tech-Komponente eignet sich sowohl für Gaming als auch Content-Erstellung. Außerdem erhaltet ihr mit einer großen Kapazität von 4TB mehr als genug Speicherplatz, um allerlei Dateien, Fotos, Videos, Spiele und sonstige Dinge festzuhalten.

Die PCIe 4.0-Schnittstelle beschert euch schnelle Datenübertragungsraten, die bis zu doppelt so schnell sind wie bei herkömmlichen PCIe 3.0-SSDs. Nervige Ladezeiten sind beim Spielen vom Tisch. Zusätzlich steigt die reaktionsschnelle Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Schnappt euch die High-End-SSD bei Coolblue

Die Samsung 990 PRO SSD besitzt einen Kühlkörper, der die Temperatur eurer Festplatte effektiv reguliert und somit eine optimale Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. Dies ist besonders wichtig bei intensiver Nutzung oder längeren Gaming-Sessions, um Überhitzung zu vermeiden. Auch bei eurer PS5 ist dies sinnvoll, da es sonst zum plötzlichen Herunterfahren der Konsole kommen kann.

Die M.2-Formfaktor der SSD macht sie kompakt und platzsparend, was sie ideal für den Einbau in PCs oder auch in die PS5 macht. Durch den schnellen Datentransfer und die hohe Kapazität profitiert ihr in vielerlei Hinsicht, egal bei welchem System ihr sie benutzt.

Wie ihr eine SSD in eine PS5 einbaut, ist gar nicht so schwer. Durch diese Anleitung werdet ihr euch selbst kinderleicht ein Upgrade verpassen.

