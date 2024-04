Günstiger als das Steam Deck, aber mit 120Hz: Schnappt euch jetzt die ROG Ally mit 33% Rabatt im Angebot

Mit der ROG Ally bietet ASUS einen leistungsstarken Konkurrenten für das Steam Deck mit 120Hz-Display. Bei Amazon ist der jetzt günstig im Angebot.

PC-Handhelds sind seit einigen Jahren voll im Trend. Valve hat für das Steam Deck den Komfort der Nintendo Switch mit der Leistung und Vielfalt des Gaming-PCs gepaart und so einen neuen Markt eröffnet, auf dem mittlerweile auch viele andere Bewerber aktiv sind. Eine der stärksten Alternativen kommt von ASUS, die der ROG Ally mit dem 120Hz-Display ein Alleinstellungsmerkmal verpasst haben.

So gut ist der Preis: Die ROG Ally mit dem Ryzen Z1-Prozessor kostet bei Amazon aktuell nur noch 399€. Der Versand ist gratis.

Der Handheld ist mit einer UVP in Höhe von 599€ ausgezeichnet. Ihr spart demnach etwa 33% oder 200€. Damit ist das Gerät jetzt sogar preiswerter als die günstigste Variante des Steam Decks, die für 419€ angeboten wird.

Bei MediaMarkt findet ihr zurzeit übrigens denselben Preis für die ROG Ally. Je nachdem, wo ihr wohnt, könnt ihr euch den Handheld sogar mit nur maximal 90 Minuten Lieferzeit bestellen. Mehr Infos zum neuen Angebot findet ihr hier:

Der Steam Deck-Killer mit 120Hz: Das bietet die ROG Ally

Gaming in 120Hz: Eines der wichtigsten Argumente für die Ally ist ganz klar das Display. ASUS setzt hier auf ein IPS-Panel mit 7 Zoll und FHD-Auflösung. Eine Besonderheit ist aber die Bildwiederholrate von 120Hz. Die bietet Valve nichtmal bei den ganz teuren Varianten des Steam Decks. Wer schon lange auf dem PC spielt, wird sie aber definitiv zu schätzen wissen.

Das Design ist ähnlich aufgeteilt wie bei der Switch und dem Steam Deck

Gerade Spiele, in denen schnelle Reaktionen gefordert sind, profitieren extrem von einer möglichst hohen Framerate. Die ist natürlich von der verbauten Hardware abhängig, aber eben auch von der Bildwiederholrate begrenzt. Wenn ihr auch unterwegs eure Lieblingsspiele möglichst flüssig zocken wollt, ist die ROG Ally die perfekte Wahl für euch.

Vollwertiges Windows: Bei der Software des Steam Decks scheiden sich die Geister. Einerseits ist die Oberfläche gut auf die Nutzung am Handheld zugeschnitten, andererseits müsst ihr euch aber auch in Linux einarbeiten, wenn ihr eigene Programme installieren oder etwas verändern wollt. Die Ally von ASUS setzt hingegen auf Windows 11. Wenn ihr das Betriebssystem also schon nutzt, müsst ihr euch nicht umstellen.

