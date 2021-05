Die PS5-Version von Genshin Impact – Was euch erwartet

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie genau, das ist eine Überraschung für Spieler der PS5-Version. Wenn ihr also demnächst die neue Version von Genshin Impact startet, unternehmt doch eine Reise zum Qingyun-Gipfel und schaut euch dessen Umgestaltung selbst an!

Kennt ihr schon den malerischen Qingyun-Gipfel? Dieser Ort hoch über der Wolkendecke gehört bei Spielern und auch den Entwicklern zu den beliebtesten Locations in Teyvat. Und in der PS5-Version verbessert sich der atemberaubende Anblick des Berges noch mehr.

Auf weniger leistungsfähigen Systemen verschwinden viele kleine Details in der Ferne. In der PS5-Version blickt ihr nun bis zum Horizont und bestaunt dabei einen deutlich höheren Detailgrad. Das lässt die Spielwelt Teyvat noch eindrucksvoller erscheinen. Die ganze neue Pracht seht ihr im Gameplay-Trailer.

Die abwechslungsreichen Landschaften sind ein wichtiger Faktor, warum Genshin Impact so schön aussieht. Auf der PS5 können die Entwickler eine noch höhere Detailstufe realisieren. So genießt ihr auf Wunsch das Rollenspiel in gestochen scharfer 4K-Auflösung. Dafür wurde für Genshin Impact eine komplett neue Grafikbibliothek erstellt, um höher aufgelöste Texturen ins Spiel zu bringen.

So seid ihr nach wenigen Sekunden Ladezeit wieder mitten im Spiel. Das spart Zeit und hilft euch, tief und nervenschonend in Genshin Impact zu versinken.

Jeder einzigartige Charakter in Genshin Impact hat seinen eigenen Kampfstil und nutzt ein spezielles Element. So stellt ihr euch eine Truppe aus Kämpfern zusammen, um auf jede Bedrohung die passende Antwort parat zu haben. Besonders wichtig sind die Synergien zwischen den Elementen, um mächtige Reaktionen auszulösen. Damit kommen Strategen genauso auf ihre Kosten wie Fans von schneller Action.

Das Rollenspiel Genshin Impact bietet eine riesige Open World namens Teyvat zum Erkunden. Ihr seid als Reisender aus einer anderen Welt gelandet, um euren verlorenen Blutsverwandten zu finden. Dabei trefft ihr auf die zahlreichen Bewohner von Teyvat, die eure Hilfe dringend brauchen, denn mit den mächtigen Gottwesen der Archonten scheint etwas nicht zu stimmen. Große Veränderungen bahnen sich an und ihr geratet in den Strudel der Ereignisse, erkundet große Städte und klettert auf hohe Gipfel.

Welche genau das sind? Das zeigen wir euch. Neben technischen und grafischen Verbesserungen hat Entwickler miHoYo nämlich auch eine besondere Überraschung für Spieler auf PS5 vorbereitet. Aber bevor wir in die Neuerungen eintauchen, erklären wir erstmal kurz und bündig, was Genshin Impact überhaupt für ein Spiel ist.

