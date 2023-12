Die 5 besten Gaming-Trailer 2023

Das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende zu und auch 2023 hat uns einige gute Trailer und teilweise schon gute Spiele dazu beschert. In dieser Liste findet ihr fünf Trailer aus diesem Jahr, die den Autoren von MeinMMO besonders gut gefallen haben.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr 5 Trailer aus dem Jahr 2023, welche einige unserer Autoren besonders begeistert haben.

Ihr findet in dieser Liste nicht nur die Trailer und Infos zu den Spielen, sondern auch ein paar kurze Eindrücke, warum genau diese Trailer gut gefallen haben.

Baldur’s Gate 3: Launch Trailer

Launch Trailer zum Rollenspiel Baldur´s Gate 3 Weitere Videos Mehr Videos für dich

Was ist das für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 kann man wohl fast als das bekannteste Spiel des Jahres 2023 bezeichnen. In der Gaming-Community gibt es sicherlich kaum jemanden, der nicht von dem Rollenspiel gehört hat.

Es ist der neuste Teil einer legendären Reihe und begeisterte nach seinem Release viele Spieler. Vor allem durch eine Vielfalt an Spielmöglichkeiten, besonderen Charme der Charaktere und Witz konnte das Spiel sich schnell in die Herzen vieler Spieler schleichen.

Warum hat dieser Trailer so begeistert? Dieser Trailer zu Baldur’s Gate 3 begeisterte vor allem, weil es der Launch-Trailer war und die Aussicht voll und ganz in das Spiel einzutauchen mit sich brachte.

Damit hat dieser Trailer viele Fans berührt. Aber sicherlich konnte er auch viele Spieler überzeugen, die vorher noch nicht viel mit Baldur’s Gate zu tun hatten.

Wenn der Trailer auch nicht der rasanteste, aufwendigste oder spektakulärste ist, fängt er ziemlich gut ein, auf welche Reise das Spiel euch schicken wird. Gerade Rollenspiel-Fans sollte dieser Trailer irgendwie eingefangen und auf Baldur’s Gate 3 aufmerksam gemacht haben.

Konnten die Erwartungen erfüllt werden? MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat Baldurs Gate 3 schon zum Testen bekommen und wurde von seinem Spieldurchlauf nicht enttäuscht.

Nach dem guten Trailer hat Baldurs Gate 3 es definitiv geschafft diesem gerecht zu werden. Dass es GOTY geworden ist und ziemlich viele Awards abgestaubt hat, spricht dabei wohl auch für sich.

World of Horror – Launch Trailer

World of Horror feiert Release mit verängstigten Teenagern und gruseligen Monstern Weitere Videos Mehr Videos für dich

Was ist das für ein Spiel? World of Horror ist ein Spiel, welches euch in eine fiktionale Version der japanische Stadt Shiokawa in den 90er-Jahren versetzt.

Eure Aufgabe ist es, verschiedene, übernatürliche Vorkommnisse aufzuklären. Dabei sind mehrere Runs vorprogrammiert, da das Spiel Roguelite-mäßig darauf ausgelegt ist, dass ihr häufiger mal den Löffel abgebt.

Warum hat dieser Trailer so begeistert? Begeistern konnte der Trailer vor allem mit der Idee, die hinter dem gesamten Spiel steht. Die Mischung aus einem Old-School-JRPG mit der Junji-Ito-Optik ist gerade für Horror-Spiele eine erfrischende und fantastische Idee.

Junji Ito ist ein japanischer Manga-Zeichner, der für seinen interessanten Stil und seine Horror-Mangas bekannt ist. Damit passen sein Stil und das Horror-Genre für ein Spiel natürlich sehr gut zusammen.

Konnten die Erwartungen erfüllt werden? Schon durch Demos und Ähnlichem, konnte man sich vor dem Kauf des Spiels einen ziemlich guten Eindruck verschaffen und wusste, was auf einen zukommt. Demnach konnte man nicht wirklich enttäuscht werden.

Auch eine Metacritic von 81 spricht wohl dafür, dass das Spiel mit dem Trailer und ersten Eindruck für die meisten Spieler mithalten konnte.

Genshin Impact Version 4.1: Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser

Genshin Impact Version 4.1 Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Was ist das für ein Spiel? Genshin Impact ist ein RPG von Hoyoverse und vor allem bei Anime-Fans und Fans von japanischen Rollenspielen sehr beliebt.

Regelmäßig liefert es seinen Spielern mit Story- und Event-Updates, sowie großen neuen Gebieten oder neuen Charakteren interessante Spielinhalte.

Warum hat dieser Trailer so begeistert? Der Trailer überzeugte nicht nur mit den gezeigten neuen Inhalten. Auch wenn diese MeinMMO-Autorin Marie Friske richtig Lust auf die neue Version gemacht haben.

Begeistert hat sie vor allem die Musik, welche im Laufe des Trailers variiert und sich ziemlich stimmungsvoll über die gezeigten Inhalte legt. Insgesamt überzeuge sie vor allem das gesamte Edit des Trailers.

Konnten die Erwartungen erfüllt werden? Um die neuen Versionen kommt man als Genshin-Spieler natürlich nicht drumherum. Aber MeinMMO-Autorin Marie hat diese auch direkt gespielt und kann im Nachhinein sagen, dass der Trailer nicht zu viel versprochen hat.

Marie schreibt dazu selber: „Sowohl die neuen Story-Inhalte als auch die neue Figur Neuvillette haben mir richtig gut gefallen.“

Enotria: The Last Song – Official Technical Showcase Trailer

Enotria Showcase Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Was ist das für ein Spiel? Enotria: The Last Song ist ein neues Soulslike, welches auf ein ziemlich anderes Setting setzt als viele andere Spiele in diesem Genre.

Mit eher bunten Farben und einer sonnigen Gegend sticht es definitiv heraus. Im Laufe des Spiels sammelt ihr verschiedene Masken ein, um neue Fähigkeiten zu erhalten.

Warum hat dieser Trailer so begeistert? Abgesehen davon, dass der Trailer einen recht guten Einblick in das Gameplay gibt, konnte dieses Soulslike MeinMMO-Autorin Linda Knabe auch in diesem Trailer wieder mit seinem Setting und dem Konzept begeistern.

Enotria: The Last Song macht mit dem Trailer nicht nur Hoffnung ein gutes Spiel zu werden, sondern sticht mit seinem Setting zwischen einigen anderen Spielen definitiv hervor.

2023 war dazu noch genau das richtige Jahr, um auf ein paar interessante Soulslike-Spiele zu stoßen. Erst in diesem Jahr wagte sie sich mit Bloodborne an ihr erstes Souls-Spiel und freut sich jetzt darauf, dieses Genre noch mehr zu erleben.

Konnten die Erwartungen erfüllt werden? Ob Enotria: The Last Song die Erwartungen, die es aufbaut, auch erfüllen kann, wird sich zeigen. Denn noch ist das Spiel nicht erhältlich. Vorraussichtlich soll es aber schon in 2024 erscheinen.

FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL – Extended Teaser Trailer

Final Fantasy XIV Dawntrail – Trailer zur neuen Erweiterung Weitere Videos Mehr Videos für dich

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV ist ein beliebtes MMORPG, welches zu den größten Abo-pflichtigen Titeln auf dem Markt zählt.

Vor allem für Fans der Final Fantasy-Welten ist dieses Spiel vermutlich genau das richtige MMORPG. Denn dazu bietet es noch eine Vielfalt an Inhalten, wie ein ausführliches Crafting-System, gutes Housing und Hardcore-Raids.

Durch regelmäßige Content-Updates wird den Spielern von Final Fantasy XIV auch immer wieder neuer Inhalt geboten.

Warum hat dieser Trailer so begeistert? Den Trailer hat MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel live auf dem FFXIV Fan Festival in London gesehen. Schon das macht es zu einem ziemlich besonderen Trailer, denn mit ihm wird sie jetzt immer ihre Zeit auf dem Fan Festival verbinden.

Generell hat sie der Trailer aber direkt gebannt, weil sie schon seit Jahren Final Fantasy XIV spielt und sie sich immer darauf freut, zu erfahren, wie es in der Story weiter geht. Dazu schreibt sie über diesen Trailer: „Das Thema der Expansion sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.“

Auch die Musik von Masayoshi Soken ist definitiv ein größerer Pluspunkt für den Trailer.

Konnten die Erwartungen erfüllt werden? Ob die Erwartungen erfüllt werden können, welche der Trailer aufgebaut hat, wird sich erst noch zeigen. Denn hierbei handelt es sich um eine Erweiterung, die erst im Sommer 2024 erscheinen soll.

Welcher Trailer hat euch im Jahr 2023 besonders begeistert? Schreibt uns gerne in den Kommentaren über eure Erfahrungen.