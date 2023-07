Diablo 4: Absurde Builds machen Schaden in Milliardenhöhe, Blizzard verspricht Nerfs „bald“

Ein paar findige Spieler bauen gerade die heftigsten Builds in Diablo 4. Damit können sie Bosse gleich mehrfach oneshotten und klatschen auch sonst alles um, was es im Spiel gibt. Blizzard reagiert, sagt: das ist so nicht geplant und wird geändert.

Was sind das für Builds?

Mehr zum Thema Diablo 4 Tier List für Solo & Gruppen: Die besten Endgame Builds auf Deutsch von Benedict Grothaus

Ist das erlaubt? Technisch gesehen ja. Kein Build nutzt wirklich einen Exploit aus, sondern baut nur darauf auf, möglichst viele Modifikatoren zu stapeln. Das funktioniert mit sogenannten „Damage Buckets“ und vor allem dem „verwundbar“-Effekt.

Lediglich der Build von Rob funktioniert nur, weil sein Gegner nicht sterben kann und er den Schaden so unrealistisch weit stapeln kann. Da er damit aber auch nichts wirklich tötet, kann das schwerlich als Bug-Nutzung angekreidet werden.

Das sagt Blizzard nun: In einem Gespräch mit PCGamer bestätigte Blizzard, dass ein solches Verhalten nicht vorgesehen ist. Builds sollten nicht so viel Schaden machen: „Das Team wird [die Effekte] in naher Zukunft ändern, um die Balance zu verbessern.“

So viel Schaden war nie beabsichtigt

Dass es überhaupt zu solchen absurden Zahlen kommen konnte, hat viele Fans verwundert. Vor Release sagte Blizzard, dass genauso hohe Schadenszahlen nicht vorkommen sollen. Das war einer der Punkte, die Spieler an Diablo 3 gestört hat.

In der Beta kam es schon zu Builds, die ähnlich austeilen konnten, damals aber noch mit Bugs. Dass jetzt auch „echte“ Builds ohne Exploits solche Zahlen erreichen, sollte nicht so sein. Wie genau die Nerfs aussehen und wann sie kommen, wissen wir aber noch nicht.

Blizzard plant vor dem Release von Season 1 noch einen großen Patch mit Anpassungen am 18. Juli. Die Entwickler sagten bereits, dass dort ein ganzer Haufen an Änderungen drinstecken wird. Patch Notes gibt es aber noch nicht.

Es ist entsprechend möglich, dass die Nerfs mit dem Patch zu Season 1 kommen, vielleicht sogar schon mit einem Hotfix früher. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr dazu wissen.

Diablo 4: „Es ist zum Besten des Spiels“ – Chefs erklären, warum Blizzard die ganzen guten Sachen nerft