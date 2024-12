In Diablo 4 gab es Dungeons, die an den „Dopamin-Tunnel“ erinnerten – Spieler entdecken ein ähnliches Feature in Season 7

Mit Season 7 kommen neue Inhalte in Diablo 4, und die Spieler loben aktuell die neuen, kleinen Dungeons auf dem PTR. Denn die „Wurzelhorte“ sollen sich besonders lohnen und an ein Feature erinnern, das damals richtig gut ankam.

Um welche Dungeons handelt es sich? Es handelt sich um die „Wurzelhort“-Dungeons, die im Rahmen von Season 7 in Diablo 4 kommen. In den kleinen Dungeons könnt ihr die saisonalen „Kopffauligen“-Gegner jagen, Rituale ausführen und euch Belohnungen sichern. Um die Dungeons zu betreten, benötigt ihr „Flüsterholz“ aus Stillen Truhen und Truhen des Flüsternden Baums.

Zwar startet Season 7 erst am 21. Januar 2025, allerdings könnt ihr sie aktuell schon auf dem PTR (öffentlicher Test-Realm) testen. Dort könnt ihr euch zum ersten Mal auch saisonale Inhalte anschauen. Mehr zu dem PTR und den Patch Notes von Patch 2.1 erfahrt ihr hier.

Eine Mischung aus Höllenbreschen und Alptraum-Dungeons

Womit wird der Dungeon verglichen? In einem Beitrag auf Reddit schreibt mightysleigher, dass es in den „Wurzelhort“-Dungeons eine Auswahl von „Fluch und Segen“ gibt – ähnlich wie in den Höllenhorden. Damit nehmen Spieler Einfluss darauf, wie die kommende Monster-Welle ablaufen wird.

Im Kommentar zieht heartbroken_nerd einen Vergleich zu den Höllenbreschen-Dungeons, die es in Season 5 gab. Er schreibt: „Wenn dir die Höllenbreschen in Season 5 gefallen haben, dann sind diese Wurzelhorte eine Mischung aus Höllenbreschen und Alptraum-Dungeons, angepasst an das Thema der aktuellen Season.“

Bei den Höllenbreschen handelte es sich im Prinzip um eine kleinere Version der Höllenhorden, die sich gut zum Sammeln von XP eignete. Die Entwickler haben sich dafür an dem Dungeon „Tunnel von Domhainne“ orientiert. Der wurde aufgrund der guten Gegner-Dichte, des Layouts und der ständigen Action von der Community damals „Dopamin-Tunnel“ getauft.

Wie kommt das an? Euphoric_Bee_6909 war überrascht darüber, die kleinen „Wurzelhorte“ zu finden. Er merkt jedoch auch an, dass die Schlüssel für den Dungeon nur selten droppen. Er wünscht sich höhere Drop-Raten. heartbroken_nerd glaubt, dass man sie generell nur ab Qual-Stufe 1 bekommt.

Einige Spieler schreiben, dass sie positiv überrascht von den saisonalen Features sind. nanosam kommentiert: „Die Mechaniken für Season 7 sind tatsächlich überraschend gut gemacht. Die Mob-Dichte ist verrückt, und die Anzahl der Events, die in den neuen, grünen Season-Gebieten auftauchen, ist heftig“. Und mightysleigher kommentiert, dass die Mob-Dichte und die Hexenkräfte das Ganze „super spaßig“ machen.

Was ist noch neu in Season 7? Season 7 ist die „Season of Witchcraft“ (zu Deutsch etwa: Saison der Hexenmacht). Im Mittelpunkt stehen Features, die thematisch daran angelegt sind:

Die Kräfte der Hexenmacht stellen quasi die Mechanik in Season 7 dar.

Die okkulten Edelsteine sind saisonale, sockelbare Items, die ihr beim „Flüsternden Baum“ bekommt.

Dazu gibt es ab Season 7 eine Rüstkammer, in der ihr eure Builds speichern, benennen und wechseln könnt.

Es wird neue Uniques geben und außerdem werden die Ahnengegenstände überarbeitet und ihre Drop-Rate erhöht.

Obendrauf gibt es mehrere „Quality of Life“-Änderungen, die das Basisspiel betreffen. Unter anderem überarbeitet Blizzard das User-Interface bei der Charaktererstellung, aber auch das Layout des Ortes am „Flüsternden Baum“.

Denn laut den Entwicklern werdet ihr den Flüsternden Baum in Season 7 öfter besuchen und viel mehr auf die dortigen Dienste zurückgreifen. Und die Gaben sollen dann nicht nur wichtiger, sondern auch schneller abzugeben sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Blizzard erleichtert es in Season 7 von Diablo 4, an guten Loot zu kommen, lässt euch schneller farmen