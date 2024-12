In Season 7 kommen neue Features in Diablo 4, aber Spieler loben ein kleines Detail, das nichts damit zu tun hat

Im Januar startet Season 7 in Diablo 4 und bringt neue Inhalte mit. Aktuell testen viele Spieler die neue Season – und dabei haben sie eine kleine Änderung im Basisspiel entdeckt, die bisher nicht bekannt war.

Was ist neu in Season 7? Aktuell läuft der PTR (öffentlicher Test-Realm) zu Season 7, und alle Spieler, die Diablo 4 über Battle.net zocken, dürfen sich die Inhalte bereits anschauen:

Das Thema von der neuen Season lautet „Season of Witchcraft“ (zu Deutsch etwa „Saison der Hexenmacht“). Angelegt daran sind die neuen Kräfte der Hexenmacht, die die Season-Mechanik darstellen.

Die neue Rüstkammer, in der ihr Builds speichern, umbenennen und wechseln könnt. Dabei handelt es sich um ein Feature, das die Spieler seit dem Release von Diablo 4 fordern.

Neue Uniques und eine Überarbeitung der Ahnengegenstände, nachdem die seltenen Drops von der Community oft kritisiert wurden.

Was loben Spieler aktuell? Neben neuen saisonalen Inhalten gibt es auch Anpassungen an bestehendem Content und am Basisspiel. Viele davon hat Blizzard vorher angekündigt, andere fallen den Spielern offenbar erst jetzt auf – so auch eine kleine Änderung in der Charaktererstellung.

Um welche Änderung geht es? Auf dem PTR haben Spieler eine kleine Änderung im User-Interface entdeckt, die die Erstellung neuer Charaktere betrifft. In Season 7 könnt ihr bei der Charaktererstellung Haare, Schmuck und andere Details bequem aus einer übersichtlichen Auswahl wählen.

Bis Season 7 wählt ihr Frisuren, Schminke und Schmuck bei der Charaktererstellung mit Pfeiltasten, wobei nur deren Namen angezeigt werden. Das bedeutet, dass man sich oft durch alle 20 Frisuren klickt, bis man die passende für sich findet.

Ab Season 7 könnt ihr stattdessen auf einen Button klicken und eine Übersicht einsehen. Hier seht ihr das UI im Vergleich:

Das aktuelle UI bei der Haarauswahl in Diablo 4 Das neue UI ab Season 7 in Diablo 4.

„Großartig, wenn man cool aussehen will“

Das sagen Spieler dazu: Hier handelt es sich um eine recht kleine Änderung, die nach der Erstellung eines neuen Spielercharakters auch gar keine Rolle mehr spielt. Für manche scheint das dennoch wichtig zu sein. Auf Reddit schreibt heartbroken_nerd: „Das neue UI für die Auswahl bestimmter Optionen zur Charakteranpassung ist großartig!“

Und Pctcheerandtumble kommentiert: „Ich weiß, dass die meisten sich nicht wirklich für Cosmetics interessieren. Aber als jemand, der es mag, wenn sein Charakter cool aussieht, ist das fantastisch.“ West_Watch5551 merkt an: „Das hätte schon im Basisspiel sein sollen.“

Viele Spieler scheinen Wert daraufzulegen, dass ihre Charaktere schick aussehen. Auf dem PTR zu Vessel of Hatred waren Haare eines der größten Themen. Die neuen Looks kamen dabei offenbar vor allem für die weiblichen Spielfiguren gut an, die bisher nur eine Handvoll Frisuren für lange Haare zur Auswahl hatten.

In den Kommentaren des Beitrags merkt ein Nutzer an, dass Spieler jetzt nur noch eine ähnliche Funktion für Builds bräuchten, damit sie nicht jedes Mal das gesamte Paragon-Brett zurücksetzen müssen. Dabei scheint ihm entgangen zu sein, dass Blizzard genau diese Funktion in Season 7 einführt – und ihr könnt sie aktuell bereits auf dem PTR testen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 bringt mit Season 7 ein Feature, auf das Spieler schon seit Release warten