Wie gut seid ihr auf Diablo 4 vorbereitet? Testet euer Wissen in unserem Quiz

Der nächste Teil der beliebten Diablo-Reihe soll am 6. Juni erscheinen. Wie gut kennt ihr euch mit den Spielen aus? Spielt unser Quiz und findet es heraus.

Im Sommer 2023 ist es so weit. Die Brennenden Höllen werden erneut ihre Pforten öffnen und die Welt wird in Chaos versinken. Die Fans bereiten sich schon darauf vor: Schärfen ihre Waffen, trainieren ihre Skills und reichern ihr Wissen über Diablo an.

Immerhin kämpfen die Hohen Himmel und die Brennenden Höllen schon seit über 25 Jahre (Plus/Minus ein paar Millennia) gegeneinander im Ewigen Konflikt. In der Zeit passierten viele Dinge:

Lilith und Inarius rebellierten und erschufen die Welt von Sanktuario.

Die 3 Großen Übel wurden erst gefangen, dann freigelassen, dann wieder gefangen, dann wieder freigelassen.

Nach ewigen Spekulationen und Verschwörungstheorien wurde das geheime Kulevel hinzugefügt.

In Diablo 3 läuft mittlerweile Season 27.

Da sammelt sich schon einiges an Lore und Vorgeschichte an und es schadet nicht, sich über seine Gegner zu informieren, bevor man sich dann im Sommer 2023 in den Kampf stürzt.

Deswegen haben wir für euch ein Quiz erstellt, bei dem ihr euer Wissen über Diablo testen könnt – wenn ihr euch das traut.

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz-Tool weiter unten erwarten euch 10 höllisch-böse Fragen, die sich um die Diablo-Franchise drehen. Ihr findet dort fiese Fragen sowohl zur Lore und Story als auch zum Gameplay.

Am Ende gibt es dann eine Auswertung mit euren Ergebnissen und zwischendurch kleine Info-Häppchen mit Trivia-Wissen über Diablo. Wenn ihr das Quiz wiederholen wollt, dann müsst ihr dafür nur die Seite neu laden.

Wie fandet ihr die Fragen in unserem Quiz? Habt ihr alles gewusst oder hat euch die eine oder andere Frage ins Schwitzen gebracht? Wie viele Antworten hatte ihr richtig?

Schreibt es uns in die Kommentare!

MeinMMO-Quiz: Finde heraus, welcher typische NPC aus MMORPGs du wärst