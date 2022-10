Diablo 3: Wann ist das Ende von Season 27? Unsere Prognose

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Rechnet man 18 Wochen auf den 26. August, dann wäre der End-Termin der 1. Januar 2023. Seasons von Diablo 3 enden immer an einem Sonntag und starten immer an einem Freitag. Aufgrund der Feiertage zu Weihnachten und Neujahr gehen wir davon aus, dass die Season um eine Woche verlängert wird und dann also am 8. Januar endet.

Das vermuten wir: Das Ende von Season 27 könnte am 8. Januar 2023 sein. Zwar hat Blizzard keine auf den Tag festgelegten Zeitrahmen, doch in der Vergangenheit zeigten sich Muster, von denen wir diesen Termin ableiten können.

Aufgrund der Erfahrung in den letzten Jahren können wir ungefähr ableiten, in welchem Zeitraum ihr mit Änderungen rechnen könnt.

Was zeigen wir hier? Aktuell läuft in Diablo 3 Season 27 mit spannenden temporären Inhalten . Doch jede Saison im Spiel muss irgendwann mal enden. Viele Spieler fragen sich deshalb, wann sie mit einem Ende von Season 27 und dem Start von Season 28 rechnen können.

