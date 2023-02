Diablo 3: Die Gewinner und Verlierer von Season 27 – Welche Klasse ist am besten?

Zum Ende von Season 27 in Diablo 3 blicken wir in die Ranglisten und schauen, welche Klasse am besten performt und wer das Schlusslicht ist. Dazu ranken wir alle 7 Klassen.

Was ist los bei Diablo 3? Heute, am 19. Februar, endet die aktuelle Season 27. Ende August startete S27 und war seit dem aktiv – verhältnismäßig lange war das Kapitel also spielbar. Normalerweise laufen Seasons etwa drei Monate, doch mit einer Tendenz zur Überlänge. Durch den verlängerten Zeitraum war es Spielern möglich, noch mehr Paragonlevel zu grinden und damit noch stärker zu werden.

Wir schauen uns die Ranglisten an und zeigen, wer jetzt mit Abstand das Feld anführt.

Season 27 Ranking aller Klassen

Wie haben wir geprüft? Wir haben auf der offiziellen Webseite von Diablo 3 die Saisonzeiten ausgelesen. Dabei schauen wir nur auf die saisonalen Greater Rifts im Softcore und für Einzelspieler auf den europäischen Servern. Die Zeiten stammen aus der “Gesamt”-Kategorie, also nicht mit spezifischen Sets.

Gut möglich, dass sich die Ränge in den nächsten Tagen noch ändern, falls Blizzard Bots oder Cheater rauswirft. Der folgende Stand ist vom 19. Februar um 11:40 Uhr.

Welche Builds werden gespielt? In der Aufzählung haben wir für euch jeweils das Heldenprofil verlinkt, mit dem der Rekord aufgestellt wurde. Ob dort weiterhin die Builds angelegt sind, mit denen die Zeiten aufgestellt wurden, ist nicht garantiert. Mit dem Blick auf das Heldenprofil bekommt ihr einen Einblick darin, mit welchen Fähigkeiten und Gegenständen die Charaktere gerade ausgestattet sind.

Was fällt auf? Mönche sind mit riesigem Abstand die “Gewinner” von Season 27. Mit ihren Speedruns hängen sie andere schnelle Klassen wie Zauberer um einige Minuten ab. Kreuzritter bleiben, wie man das schon aus der vergangenen Season kennt, im Solo-Spiel weit hinten dran.

Doch schon im kommenden Patch 2.7.5 wird es einige Balance-Änderungen geben, die sich vermutlich auch stark auf die Ranglisten ausspielen werden. Besonders der Buff für Dämonenjäger wird in der Community besprochen.

Alle Inhalte aus Season 28 und die Balance-Änderungen aus Patch 2.7.5 aus Diablo 3 zeigen wir euch hier.