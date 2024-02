Deutscher kauft eine Grafikkarte für 530 €, erhält versehentlich 5 – Merkt’s erst einen Monat später

Dass es dem Händler aber gar nicht auffällt, dass er zu viel geschickt hat – wie in diesem Fall – und es auch der Kunde erst einen Monat später bemerkt, ist aber eine Seltenheit. Normalerweise treffen Versandhändler Vorkehrungen, dass so etwas nicht passiert oder wenigstens rasch bemerkt wird.

Wobei sich einige Nutzer auch großzügig zeigen und anbieten, ihn von der Last so einer Grafikkarte zu erlösen und sie selbst zu nehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to