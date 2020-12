Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 25.12.

In Destiny 2 könnt ihr heute, am 25.12., den märchenhaften Xur zum letzten Mal 2020 antreffen. MeinMMO hat eine Wunschliste geschrieben, die voll ist mit exotischen Gaben. Wir haben schon Milch und Kekse bereitgestellt, damit er auch dieses Wochenende bei uns verweilt.

So weihnachtet es in Destiny: Ho ho ho ihr Hüter! MeinMMO erzählt euch die weihnachtliche Geschichte des fahrenden Xur, der von seinem verschneiten Nord-Posten der Neun aufbricht und seine milden exotischen Gaben verteilt.

Wie es Tradition zum Anbruch-Fest hat, backen die Spieler fleißig Kekse – so ist es Brauch.

Diese leckeren Plätzchen verteilen sie auch.

Als Dank für das gar köstliche Gebäck gibts Geschenke mit Waffen.

Auch sollen alle Hüter zusammen festliche Stimmung machen.

Doch, oh Schreck, die Anbruchstimmung ist 2020 in Gefahr.

Herrn Bungie passt das nicht, er schraubt das Stimmungs-Barometer dreifach so schnell hoch – ja, das ist wahr.

Egal, ob ihr wart artig oder nicht:

Händler Xur tritt heute, am 25.12., ins Licht.

Wem die besinnlichen Destiny Märchen keine Freude bringen, kann hier einen schaurigen Ausblick auf 2021 und eine garstige Hexe werfen:

Destiny 2: Wenn die Spieler recht haben, jagt ihr 2021 eine Hexe in Chicago

Alle Infos zu Xur am 25. Dezember 2020 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Zum letzten Mal 2020 spannt Xur seinen Sparrow und saust zu Glöckchengebimmel durch Universum. Auf welchem Planeten er dann durch den Schornstein steigt, weiß keiner vorher.

Aber Obacht, schlägt die Glocke 18 Uhr am 25. Dezember, erscheint er auf einem Planeten seiner Wahl und verteilt exotische Päckchen – wenn ihr ihn artig dafür bezahlt.

Was hat Xur im Angebot? Oh gütiger Xur, womit beglückst du zum Abschluss des Jahres 2020 uns Hüter? Jauchzen wir auf, weil die exotischen Rolls sich sehen lassen können und trällern eine Ode für die noch fehlende Waffe in unserer Sammlung?

Wir haben Xur Milch und Kekse hingestellt und berichten, wenn wir ihn den Schornstein herunterrasseln sehen sogleich von seinem Inventar. Auf Xurs Anbruch-Liste stehen eine exotische Waffe und je ein exotisches Rüstungsteil für alle Hüter.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur verbringt die Festtage auf dem Turm. Im Hangar könnt ihr seine exotischen Päckchen auspacken.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 25.12.20 bis zum 29.12. – Alle Exotics im Überblick

Auf Xurs Anbruch-Liste stehen eine exotische Waffe und je ein exotisches Rüstungsteil für alle Hüter. Da er seinen Sack noch packt, könnt ihr erst in Kürze lesen, ob sich das Warten auch wirklich lohnt.

Waffe: D.A.R.C.I. – Scharfschützengewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Äscherne Totenwache – Panzerhandschuhes für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Der sechste Kojote – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Karnstein-Armbinden – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Eine wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 25.12. – 29.12.

Welche Karte ist aktiv? Wer sich trotz seines hoffentlich übervollen Bauches noch in die Action stürzen will und kann, der kann dies in den Trials tun. Die Trials finden auf der Map Javelin-4 statt.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 25. Dezember um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 29. Dezember um 18:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.