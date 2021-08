Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.08.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann starten die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten in der aktuellen Saison der Verlorenen erstmals am Freitag, dem 10. September. Solange müsst ihr euch nur mit Xur fürs Wochenende Begnügen.

Massive Überarbeitung: So will Destiny 2 die Trials für alle Spieler attraktiver machen

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zu den einzelnen Items, damit ihr keinen potenziellen Pflichtkauf verpasst.

Wann kommt Xur? Immer freitags um 19:00 Uhr erscheint Xur (bis sich die Uhr zur Uhrumstellung Ende Oktober). Er lässt sich auf einem Planeten seiner Wahl nieder und bringt von dort aus seine exotischen Waren an die Hüter. Bis zum nächsten Reset am 31. August könnt ihr Xur besuchen.

Heute, am 27. August erscheint zum ersten Mal Xur im neuen Kapitel des Action-MMOs. Was hat der nudelgesichtige Kumpane diesmal Exotisches im Gepäck?

Doch stopp, richten wir den Blick auf die Gegenwart: denn am 24. August hat endlich die Season 15 in Destiny 2 angefangen, die uns auf die Ankunft von Hexenkönigin Savathûn vorbereitet.

Das ist in Destiny 2 los: Bungie hat endlich die Bombe platzen lassen und die nächste große Erweiterung in einer eigenen Show präsentiert: Die 11 wichtigsten Dinge, die ihr zur „Witch Queen”-Erweiterung von Destiny 2 wissen müsst . Da es bis zum Release noch etwas dauert, feiert Destiny 2 mit euch vorher das 30. Jubiläum von Bungie . Für euch heißt das unter anderem, dass das Gjallarhorn Ende 2021 zurückkommt, auch weitere ikonische Waffen, Rüstungen und ein Dungeon kommen noch dieses Jahr.

In Destiny 2 ist die neue Season 15 gestartet, doch am 27. August begrüßen die Hüter ihren alten Bekannten Xur. Der Händler bringt verlässlich exotische Waffen und Rüstungen mit. Wer auf der Suche nach den Trials ist, wird heute wohl enttäuscht, aber der Grund lohnt sich sicher.

