Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 21.08.

In Destiny 2 steht heute, am 21. August, wieder ein Besuch von Xur an. Wir schauen, wo der Händler steht, welche Exotics er dieses Wochenende dabei hat und ob die besonderen Items etwas taugen.

Das passiert gerade in Destiny 2: Die Hüter feiern aktuell das Sommer-Event „Sonnenwende der Helden 2020„. Dabei haben sie alle Hände voll zu tun. Wir haben hier die wichtigsten Anlaufstellen für euch:

Aber Bungie hat auch damit begonnen, tiefere Einblicke in die Zukunft von Destiny 2 und das kommende Jahr 4 zu gewähren. Wir wissen jetzt unter anderem, wie ihr in Beyond Light an Exotics aus verschwundenen Inhalten kommt.

Das Thema Exotics passt prima zu Xur, der heute auftaucht und den Spielern die seltenen Items zuverlässig mitbringt.

Alle Infos zu Xur am 14. August 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Um 19:00 Uhr erscheint Xur auf einer zufälligen Location. Hier verbleibt der Exo-Händler dann das Wochenende über bis zum Weekly Reset am 25. August. Ihr habt also bis zum nächsten Dienstag um 19 Uhr Zeit, um euch durch seine Items zu wühlen und einen Kauf durchzuführen.

Was hat Xur im Angebot? Xur verteilt an zahlende Spieler großzügig Exotics. Wir schauen, was die besonderen Waffen und Rüstungen vom Nudelgesicht diese Woche auf dem Kasten haben.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur findet ihr diese Woche in der ETZ auf der Erde. Im Gebiet“ Gewundene Bucht“ hält er sich bis zum nächsten Weekly Reset auf.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 21.08. bis zum 25.08. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Lord der Wölfe – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ewiger Krieger –Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +8

Erholung: +14

Disziplin: +12

Intellekt: +10

Stärke: +10

Gesamt: 63

Jäger: Ahamkaras Rückgrat – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +17

Erholung: +7

Disziplin: +10

Intellekt: +12

Stärke: +10

Gesamt: 65

Warlock: Astrozyt-Verse – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +9

Erholung: +7

Disziplin: +7

Intellekt: +14

Stärke: +8

Gesamt: 60

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Zu Xur und durch sein exotisches Inventar führt euch Nexxoss Gaming hier in Videoform:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 21.08. – 25.08.

Welche Karte ist aktiv? Diese Woche wird auf Konvergenz gespielt.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 21. August um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 25. August um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Wenn ihr mehr Informationen zu den Prüfungen wollt, findet ihr alles Wichtige zu den Trials in unserer Zusammenfassung hier auf MeinMMO.