In Destiny 2 lockt die Europäische Luftzone während der Sonnenwende der Helden mit Event-Loot. Die Beute versteckt sich in Kisten, die ihr schnellstmöglich im ganzen Gebiet sammeln müsst. Wir zeigen euch mit zwei Karten, wie ihr das Maximum aus eurem Ausflug rausholt.

Um dieses Event geht’s: In Destiny 2 startet morgen, am 11. August, die Sonnenwende der Helden. Das Sommer-Event steht allen Spielern bis zum 8. September zur Verfügung.

Das Highlight des Events ist die neue Sonnenwenden-Rüstung und die schicken Leucht-Effekte, die ihr jetzt sogar auf anderen Panzerungen nutzen könnt. Beides könnt ihr euch im Event erspielen und es ist bestätigt, dass die begehrten Objekte lange relevant bleiben werden – Bungie hat also auf eure Kritik gehört.

Die neue Event-Rüstung mit den Glüh-Effekten soll die Hüter lange belohnen

Das ist die Europäische Luftzone: Über die Dauer der Sonnenwende der Helden habt ihr Zugriff auf eine Event-Location: die Europäische Luftzone (ELZ). Hier holt ihr euch den meisten Event-Loot.

Das Gebiet bietet Platz für 3 Hüter und besitzt Matchmaking – Solo-Spieler sind also nicht im Nachteil. Euer Ziel ist es hier, so viele Mini-Bosse wie möglich zu erledigen und euch dann einem richtigen Bosskampf zu stellen.

Habt ihr das geschafft, sammelt ihr die Belohnungen für eure Mühen ein. Die müsst ihr aber zunächst in Form von versteckten Kisten in der ELZ finden.

Alle versteckten Truhen in Europäischen Luftzone finden

Habt ihr den End-Boss in der ELZ geplättet, blinken nach wenigen Sekunden kurz die Fundorte aller Loot-Kisten auf. Ihr müsst euch die ungefähre Richtung merken und dann den Bereich absuchen – oder ihr habt eine Karte der Event-Location mit allen möglichen Standorten zur Hand:

Das sind alle Orte, an denen eine Kiste spawnen kann – Quelle: Red_Head_Hippo via imgur

Die roten Punkte markieren Kisten, die ebenerdig spawnen können

Blaue Quadrate steht für Kisten, die ihr auf Häuserdächern finden könnt

Grüne Dreiecke zeigen die Location von Kisten im inneren von Gebäuden

Das müsst ihr über die Kisten wissen: Je mehr Mini-Bosse ihr vor dem Endkampf erledigt, desto mehr Loot-Kisten spawnen. Ihr habt dann etwas weniger als 2 Minuten Zeit, um die versteckten Schatztruhen im ganzen Gebiet zu finden.

Beachtet diese Tipps:

Öffnet ihr eine Kiste, gilt diese auch für euer ganzes Team – teilt euch also auf und sucht nicht alle dieselbe Kiste.

Kommt ihr in die Nähe einer Kiste, erscheint diese als Quest-Marker auf eurem Bildschirm – dafür benötigt ihr keine Extra-Perks oder Geister

Durch die Kisten könnt ihr euch zufällige Rolls der Sonnenwenden-Rüstung verdienen

Legt im Idealfall Mobilitäts-Exotics an, um schneller zu Fuß zu sein

Die beste Route, um schnell den Loot in der ELZ von Destiny 2 zu sammeln

So holt ihr euch alle Kisten: Der Reddit-User Red_Head_Hippo hat eine Route erstellt, mit der ihr garantiert an allen Kisten vorbeikommt. So schafft ihr es in der knappen Zeit, das Maximum an Loot einzusammeln:

Startet bei der 1 und folgt den Pfeilen, um alle Kisten zu finden (Quelle: Red_Head_Hippo via imgur)

Folgt ihr dieser Route, kommt ihr nahe genug an allen Kisten vorbei, um sie markiert zu bekommen. Erhaltet ihr keinen Marker, lauft schnell zur nächsten möglichen Location.

Bedenkt bitte, dass wir aktuell nicht zu 100 % sagen können, ob die Kistenverteilung identisch zu letztem Jahr sein wird. Sollte es zu Abweichungen kommen, werden wir die neusten Infos für euch hier ergänzen.

Wir werden euch auf MeinMMO in Kürze auch zeigen, wie ihr schnell an die begehrten Event-Rüstungen kommt und was ihr sonst noch zur Sonnenwende der Helden 2020 wissen müsst.

