6 Dinge, die ich zur Sonnenwende 2020 in Destiny 2 gerne früher gewusst hätte

Bei Destiny 2 läuft aktuell die Sonnenwende der Helden 2020. Doch so manch ein Hüter ist enttäuscht, zahlreiche Probleme drücken auf die Stimmung der Spieler. Hier sind 6 Dinge, die jeder über das Event wissen und auf die jeder achten sollte.

So feiert Destiny 2 das Ende von Jahr 3: Aktuell läuft bei Destiny 2 im Rahmen der Season 11 das traditionelle Spät-Sommer-Event Sonnenwende der Helden. Mit der Sonnenwende feiert Bungie gemeinsam mit den Hütern ihre Errungenschaften und Heldentaten des fast vergangenen Destiny-Jahres und lässt das nunmehr dritte Jahr des Spiels mit diesem Fest langsam ausklingen. Denn bereits am 10. November geht mit der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts und der Season 12 das 4. Jahr an den Start.

Was sollte man vorher wissen? Doch nicht alles läuft bei dem Event glatt und längst nicht jeder ist begeistert. Bugs, Probleme, undurchsichtige Features sowie teils enttäuschende Belohnungen drücken für so manch einen Spieler auf die Spaßbremse.

Wir zeigen euch deshalb 6 Dinge, auf die ihr achten solltet, um potenziellen Frust und Enttäuschungen so gut es geht zu minimieren.

Die Statue der Helden im Turm

Fehlerhafte Beschreibung bei der Warlock-Challenge

Für das Klassen-Item des majestätischen Sets müssen Warlocks laut Challenge-Beschreibung 150 Todesstöße mit der Arkus-Super erreichen – und zwar bei feindlichen Hütern.

Doch die Beschreibung ist so nicht korrekt – wie schon im Vorjahr. Hier regen sich viele besonders über das Copy/Paste auf, denn der Fehler wurde nicht gefixt, sondern einfach aus dem letzten Jahr übernommen – obwohl schon da lautstark auf ihn aufmerksam gemacht wurde.

Um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, könnt ihr einfach beliebige Feinde mit der Arkus-Super töten – es müssen nicht zwingen andere Hüter sein.

Probleme in Gambit Prime

Auch hier gibt es ein Problem, das man bereits aus dem Vorjahr kennt. Gambit Prime zählt zwar als Gambit-Abschluss für zahlreiche Challenges, könnt ihr dort, warum auch immer, keine Elementar-Orbs spawnen.

Für jegliche Herausforderungen, die mit Orbs in Gambit verbunden sind, könnt ihr dort also keinen Fortschritt erzielen. Das geht offenbar nur im regulären Gambit-Modus.

Keine Meisterwerk-Rüstung mehr als Belohnung

Falls ihr euch wie auch letztes Jahr gefreut habt, am Ende des langen Grinds eine komplette Meisterwerk-Rüstung über die Sonnenwende zu erhalten, dann habt ihr euch zu früh gefreut.

Dieses Jahr gibt’s weißes Glühen statt einer Meisterwerk-Variante der Rüstung

Denn dieses Jahr gab es einige Änderungen am Event und der letzte Schritt gewährt euch nun einen weißen Glüh-Effekt für die Rüstung – aber keine Meisterwerk-Variante mehr. Und das schmeckt längst nicht jedem.

Nachdem hier Kritik aufgekommen war, griff auch Bungie im aktuellen TWaB dieses Thema auf und erklärte: Spieler können über die Random Rolls aus den Event-Paketen eine Rüstung mit hohen Werten und einer Power-Grenze von 1.360 ziehen. Diese bleibe lange nach der Sonnenwende 2020 relevant und man könnte sie dann auch nach dem Event zum Meisterwerk machen.

Unklarheiten bei Zufalls-Drops von Sonnenwende-Rüstungsteilen

Zahlreiche Spieler und selbst einige Destiny-Experten wie FalloutPlays wunderten sich zunächst, warum sie keine Random Rolls aus den Sonnenwende-Paketen erhielten. Und das, obwohl Bungie das so kommuniziert hat und sie bereits prachtvolle (also das letzte) Set freigeschaltet hatten.

Nachdem man das prachtvolle Set erhalten hat, muss man jedoch nochmal mit Eva Levante im Turm sprechen. Sie wird euch dann 30 Schlüssel überreichen, um die Quest zu vollenden und erst dann startet die Drops für zufällig gerollte Sonnenwende-Rüstungsteile.

Nicht kommuniziertes Feature, das auch noch fehlerhaft ist

Nachdem die ersten Sonnenwende-Rüstungssets aufgewertet waren, fiel zahlreichen Spielern auf, dass man mit seinen Zweit- und Dritt-Charakteren offenbar schnelleren Fortschritt erzielen konnte. Doch das funktionierte nicht bei jedem.

So wunderte sich die Community, ob es sich dabei um einen Bug oder möglicherweise doch um ein unerwähntes Feature handelt, um den Grind mit weiteren Chars etwas abzumildern. Und tatsächlich – Bungie meldete sich nachträglich zu Wort und verkündete, dass es sich um eine „Quality of life“-Verbesserung handelt, die man 2020 neu beim Event eingeführt hat.

Richtig genutzt, erzielt der Zweit-Charakter mit diesem Bonus doppelten Fortschritt bei den entsprechenden Event-Aufgaben, der Dritt-Char sogar dreifachen – vorausgesetzt, einer eurer Hüter hat bereits das prachtvolle Set erspielt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Bungie klärt auf, ob schneller Event-Fortschritt Bug oder Feature ist

Die neuen prachtvollen Sets zur Sonnenwende 2020

Aber auch das ist komplexer, als man nach der Erklärung annahm. Die beste Strategie scheint aktuell wie folgt zu sein:

Erreicht mit dem ersten Charakter majestätisch

Spielt jetzt mit eurem 2. Char und dem nun aktiven, doppelten Fortschritt bis majestätisch

Spielt euch nun auf dem 1. Charakter auf prachtvoll

Jetzt spielt sich euer 2. Char mit doppeltem Fortschritt auf prachtvoll hoch

Nun schnappt ihr euch euren dritten Charakter und spielt bis zum prachtvollen Set mit 3x-Fortschritt

Doch auch neben den Unklarheiten gab es hier Unregelmäßigkeiten und Probleme. Hatte man beispielsweise die prachtvolle Rüstung zuerst mit dem Titanen komplettiert, dann konnte es durchaus passieren, dass die übrigen Charaktere nicht mehr von dem Fortschritts-Bonus profitierten. Das hat man aber wohl mittlerweile in den Griff bekommen.

Enttäuschende Glüh-Effekte

Was viele am meisten an der Sonnenwende 2020 enttäuscht hat, waren aber die Glüh-Effekte für die neuen Rüstungen – für so manch einen Spieler das eigentliche Highlight des Sommer-Events.

Dort gab es zunächst ordentlich Aufregung, einige witterten bereits Betrug und warnten vor dem Kauf der Cosmetics. Denn die so pompös in Szene gesetzten und von Bungie beworbenen Leucht-Effekt-Ornamente für Rüstungen sahen in der Realität ganz anders und bei weitem nicht mehr so effektvoll aus, wie noch im Promo-Material.

Doch offenbar handelt es sich hier ebenfalls um einen Bug. Denn zahlreiche Hüter stellten Nachforschungen an und fanden heraus, das zumindest das Ornament für den Jäger so funktioniert, wie es eigentlich sollte.

Der Jäger „glüht“ als einzige Klasse, wie er eigentlich auch sollte (Quelle: A_Russianspy auf Reddit)

Auch Bungie sind die Problematik sowie die laute Kritik nicht entgangen. Diese haben sich bereits auf Twitter dazu gemeldet und versprechen, der Sache auf den Grund zu gehen.

Was haltet ihr von der Sonnenwende der Helden 2020 – nerven euch die Fehle rund vor allem die Tatsache, dass viele falsch aus dem Vorjahr übernommen wurde? Oder freut ihr euch über die positiven Veränderungen, wie der Möglichkeit den Grind zu Verkürzen oder der längeren Relevanz der Event-Belohnungen?

Übrigens, falls ihr bei Grind noch etwas Zeit einsparen wollt: Sonnenwende-Rüstung schnell aufwerten – So spart ihr euch Zeit im Event