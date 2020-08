Destiny 2: Lohnt es sich, Sonnenwende-Pakete zu farmen? YouTuber macht den Test

In Destiny 2 untersucht ein YouTuber den Inhalt von 350 Event-Boxen aus der Sonnenwende der Helden und schlüsselt auf, wie selten die Items sind.

Was hat es mit den Paketen auf sich? Während des Sommerfeierlichkeiten 2020, der Sonnenwende der Helden, können die Spieler zahlreiche spezielle Belohnungen einsacken. Viele Cosmetics warten im Everversum auf einen Käufer, aber auch in der für das Event reaktivierten Europäischen Luftzone (ELZ) warten Schätze mit zufälligen Inhalten: Die Sonnenwende-Pakete.

Die Spieler fragen sich nun, was kann alles in den Paketen stecken und vor allem, wie sehen die Dropchancen für die begehrten Items aus? Das Hauptinteresse dürfte bei vielen dabei in Random-Rolls der pompösen Sonnenwenden-Rüstung liegen.

Für diese Rüstung mit verschiedenen Leucht-Effekten rackern sich die Hüter während der Sonnenwende 2020 ab – Bungie hat sogar endlich auf euch gehört und macht die Belohnungen lange relevant

350 Event-Boxen unter die Lupe genommen

Der YouTuber Rick Kackis hat mithilfe von anderen Hütern den Inhalt von 350 Sonnenwenden-Paketen fein säuberlich notiert. Anhand der Drops hat er dann die prozentualen Chancen auf die Items ausgerechnet.

In den Boxen steckt meist mehr als ein Item. Ihr könnt beispielsweise ein Rüstungsteil und ein Umbral-Engramm erhalten. Übrigens gibt es obendrauf auch zusätzlich Glimmer, Planeten-Materialien und Legendäre Bruchstücke – diese sehr häufigen Ressourcen wurden für die Rechnung jedoch nicht berücksichtigt.

So sah der Inhalt von 350 Sonnenwenden-Paketen aus:

305 blaue Waffen oder Rüstungen – 87,1 %

112 Sonnenwenden-Rüstungsteile – 32 %

86 legendäre Waffen oder Rüstungen aus Word-Drops – 24,6 %

78 Verbesserungskerne – 22,3 %

47 Umbral-Engramme – 13,4 %

6 Upgrade-Module – 1,7 %

2 Verbesserungs-Prismen – 0,6 %

Bedenkt, dass es sich bei den Prozentangaben um Durchschnittswerte handelt und diese nicht von Bungie offiziell bestätigt wurden. Doch bei 350 geöffneten Boxen, lässt sich schon ein ordentliches Bild zeichnen.

Destiny 2: Sonnenwende-Rüstung schnell aufwerten – So spart ihr euch Zeit im Event

Lohnt sich der Grind also? Die Chancen für Sonnenwenden-Rüstungen sehen tatsächlich besser aus, als so mancher Hüter gedacht hatte. Etwa in jedem dritten Paket wartet ein Rüstungsteil auf euch, dass potenziell hohe Statuswerten über 60+ besitzt.

In der ELZ erhaltet ihr pro Lauf durchschnittlich etwa 4 bis 5 Sonnenwenden-Pakete aus den versteckten Schatztruhen. Ein Durchlauf dauert ungefähr 10 Minuten. Die Suche nach Mini-Bossen (5 Minuten) und Schatztruhen (4 Minuten) ist dabei stets fix. Nur beim Bosskampf variiert die Zeit – auch ein zusammengewürfeltes Team kann diesen aber in einer Minute schaffen.

In der Europäischen Luftzone findet ihr die Sonnenwenden-Pakete

Habt ihr es auf eine stark gerollte Version der Sonnenwenden-Rüstung abgesehen, dürft ihr ruhig einige zusätzliche Runs investieren. Die anderen Belohnungen sind nur nettes Beiwerk, rechtfertigen aber keinen Grind.

Wie ihr die Schatzsuche während der Sonnenwende 2020 idealerweise angehen solltet, verraten wir hier: So findet ihr alle begehrten Loot-Kisten in der Europäischen Luftzone