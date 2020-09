Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 04.09.

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 04.09., Besuch von Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Diese Woche steht ganz im Zeichen der kommenden Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts und des neuen, eisigen Stasis-Elements, das damit Einzug ins Spiel hält.

Nachdem Bungie Stasis vor Kurzem mit einem neuen Trailer etwas näher vorgestellt hatte, gab es diese Woche bereits 2 detaillierte Blicke auf die neuen Stasis-Fokusse und deren Anpassungsmöglichkeiten:

Zudem hat Bungie Änderungen für Titel und Triumphe mit Beyond Light vorgestellt und in der Community sorgten unfaire Schwerter für allerlei Diskussionen zwischen der PvE-Fraktion und PvP-Enthusiasten.

Es war also so einiges los. Doch diese Woche hat noch etwas zu bieten – und zwar den Besuch des mysteriösen Händlers Xur.

Alle Infos zu Xur am 4. September 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Wann kommt Xur? Wie zur Sommerzeit bei uns üblich, schlägt Xur um 19:00 Uhr deutscher Zeit auf einem Planeten seiner Wahl auf und macht es sich dort für ein paar Tage gemütlich. Dort könnt ihr bei ihm bis zum nächsten Weekly Reset am 8. September ausgewählte Exotics und einige andere Dinge erwerben.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur befindet sich auf Nessus. Im Gebiet Wächtergrab gleich auf Calus‘ Barke. Hier seht ihr die Location im Screenshot:

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 04.09. bis zum 08.09. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Unbarmherzig – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Äonensicher – Panzerhandschuh für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +20

Belastbarkeit: +4

Erholung: +10

Disziplin: +2

Intellekt: +19

Stärke: +11

Gesamt: 66

Jäger: Feindfinder – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +6

Erholung: +9

Disziplin: +7

Intellekt: +16

Stärke: +7

Gesamt: 61

Warlock: Flügel der heiligen Morgendämmerung – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +17

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Übersicht gibt’s auch in diesem Video von Nexxoss Gaming:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 04.09. – 08.09.

Auch die Trials of Osiris kehren zum Wochenende zurück.

Welche Map ist diesmal dran? Austoben könnt ihr euch das ganze Wochenende auf Javelin-4.

Wann genau laufen die Trials? Diese PvP-Spitzenaktivität startet heute, am 4. September, um 19:00 Uhr und läuft bis zur wöchentlichen Zurücksetzung am kommenden Dienstag, den 8. September, um 19:00 Uhr.

Neu bei den Prüfungen von Osiris? Alles Wissenswerte zu den Trials haben wir hier für euch zusammengefasst.